广东餐饮协会回应美团：某县无一商家佣金低于20%

IT之家4月14日消息 据中新网报道，14日，广东省餐饮服务行业协会外卖专委会就“13日美团外卖对高佣金问题的回复”做出回应。

对于美团外卖所说的2019年八成以上商户佣金在10%-20%，专委会引用海丰县小餐饮行业协会的报告称，该协会共有约120家商家上架美团外卖平台，2019年无一家商户的佣金抽成低于20%。

对于美团外卖所说的2019年八成佣金收入用来支付骑手工资，专委会指出，美团财报显示这一比例应为七成(74.83%)，且餐饮外卖骑手成本占总收入的比例逐年下降，餐饮企业的佣金率却逐年上升。

同时，专委会再次呼吁美团取消排他限制，期待美团在17日之前给出一个有实质意义的回复。

IT之家了解到，近日广东省餐饮服务行业协会联合广东各地餐饮行业协会，向美团外卖发出交涉函，其中提到，美团外卖在疫情期间坚持排他条款，而其收取的佣金已超过餐饮企业承受极限，呼吁美团给予广东餐饮业实质性帮扶。4月13日，美团外卖方面今日首次发公告回应，称美团外卖从诞生以来，持续亏损5年，即便在刚刚盈亏平衡的2019年，第四季度外卖平均每单利润也不到2毛钱，平台的绝大部分收入需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。