Chromium FydeOS v9.2 新增支持微信小程序

IT之家4月22日消息 FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统，无需Google服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版Chromium浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序，是面向未来的云驱动操作系统。

今天FydeOS官方宣布，在FydeOS for PC v9.2更新中，Chromium 浏览器升级至 80.0.3987.163，添加对「微信小程序」的支持。FydeOS 加入了微信小程序硬件框架的支持。

FydeOS for PC v9.2

在此次 9.2 的更新中，修复了一些上一个版本中存在的问题以及做了如下更新和优化：

Chromium 浏览器升级至 80.0.3987.163，修复了一些安全性相关的问题。

修复了在某些设备上运行安卓程序导致的屏幕闪烁问题。

修复了「设置」界面里指向账户管理页面链接失效的问题。

优化了通过 OTA 方式升级系统之后升级 Linux 子系统所需容器文件的方式。

优化了「Installer」程序所需的脚本以及多系统启动配置方案的安装过程。

添加对「微信小程序」的支持。

微信小程序 x FydeOS

IT之家获悉，从此次更新开始 FydeOS 加入了微信小程序硬件框架的支持。你可以在「应用商店」的菜单里找到「微信小程序 (β)」，在此甄选了一小部分热门的微信小程序和小游戏，你只需要点击图标即可实现「打开即用，用完即走」。

在 FydeOS 上运行微信小程序仍处在早期测试阶段。