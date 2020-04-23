Gurman：重新设计的iMac、更小的HomePod等今年将发布

IT之家4月23日消息 人脉广博的彭博社记者Mark Gurman最近在Periscope上接受了粉丝们关于苹果产品路线图的提问。Gurman的消息来源通常都非常可靠，而这位记者以爆料苹果的产品出名，所以我们来看看他目前对苹果公司近期的预期。
不出所料，很多观众向Gurman询问了所谓的 "iPhone 12"，即苹果将于今年秋季发布的下一代5G智能手机阵容。预计苹果今年将提供三种不同尺寸的iPhone，共四款iPhone。一款5.4英寸的iPhone、一款6.7英寸的iPhone和两款6.1英寸的iPhone。其中一款6.1英寸的iPhone和6.7英寸的iPhone将是更高端的iPhone，而另一款6.1英寸的iPhone和5.4英寸的iPhone将是低端机型，也是iPhone 11的继任者。
Gurman认为，苹果将在两款更高端的iPhone 12机型中加入LiDAR摄像头，类似于其最新的iPad Pro机型上的摄像头。他还不排除速度更快的120Hz Pro Motion显示屏是这两款设备独有的可能性，苹果已经在iPad Pro中使用了可变刷新率技术，但它们仍然使用LCD面板，而不是OLED。
Gurman重申了关于今年旗舰机阵容采用iPad Pro类似设计的报道，他说，今年的旗舰机阵容将采用扁平的不锈钢边框和平面屏幕，他还再次强调了iPhone 12将采用更小的刘海。为了实现更紧凑的封装，Gurman表示，苹果将把TrueDepth摄像头的环境光和接近传感器一起移到凹槽内，并将扬声器直接建在边框内。
IT之家了解到，以下是Gurman的半小时直播中与苹果相关的其他主要内容：
苹果计划在今年进行一次 "实质性的 "iMac更新，并可能进行重新设计。Gurman 表示，23 英寸 iMac 的传言听起来很有道理。
即将推出的14英寸MacBook Pro将仿照苹果16英寸MacBook Pro的设计变化，如增加屏幕尺寸和剪刀式键盘等。
"请继续关注"，了解更多关于苹果ARM版Mac的计划。
Gurman表示，在销售乏力之后，苹果有一个专门的团队负责 "拯救HomePod"。为此，传闻中的更小、更便宜的HomePod今年将推出，还将对Siri进行重大改进。
新的Apple TV今年即将推出，但不太可能是8K。
16英寸MacBook Pro更新预计在10月-11月左右。
苹果仍在研发一款可行的AirPower设备。
Apple Watch Series 6今年晚些时候将推出，支持睡眠追踪。
AirTags预计今年晚些时候将作为高端产品推出，可能会采用皮套。
模块化高端耳罩式苹果耳机仍有望在今年秋季推出。
苹果汽车研发部门仍专注于自驾车技术。
屏下指纹技术今年不会出现在iPhone上。
Gurman不认为关于Xcode for iOS的传言是真的(谣言的来源、泄密者Jon Prosser后来重申了他对这一说法很有信心)。
在被问及苹果公司最让他兴奋的是什么时，Gurman提到了该公司正在开发的增强现实头显。