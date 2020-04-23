Gurman：重新设计的iMac、更小的HomePod等今年将发布

IT之家4月23日消息 人脉广博的彭博社记者Mark Gurman最近在Periscope上接受了粉丝们关于苹果产品路线图的提问。Gurman的消息来源通常都非常可靠，而这位记者以爆料苹果的产品出名，所以我们来看看他目前对苹果公司近期的预期。

不出所料，很多观众向Gurman询问了所谓的 "iPhone 12"，即苹果将于今年秋季发布的下一代5G智能手机阵容。预计苹果今年将提供三种不同尺寸的iPhone，共四款iPhone。一款5.4英寸的iPhone、一款6.7英寸的iPhone和两款6.1英寸的iPhone。其中一款6.1英寸的iPhone和6.7英寸的iPhone将是更高端的iPhone，而另一款6.1英寸的iPhone和5.4英寸的iPhone将是低端机型，也是iPhone 11的继任者。

Gurman认为，苹果将在两款更高端的iPhone 12机型中加入LiDAR摄像头，类似于其最新的iPad Pro机型上的摄像头。他还不排除速度更快的120Hz Pro Motion显示屏是这两款设备独有的可能性，苹果已经在iPad Pro中使用了可变刷新率技术，但它们仍然使用LCD面板，而不是OLED。

Gurman重申了关于今年旗舰机阵容采用iPad Pro类似设计的报道，他说，今年的旗舰机阵容将采用扁平的不锈钢边框和平面屏幕，他还再次强调了iPhone 12将采用更小的刘海。为了实现更紧凑的封装，Gurman表示，苹果将把TrueDepth摄像头的环境光和接近传感器一起移到凹槽内，并将扬声器直接建在边框内。

IT之家了解到，以下是Gurman的半小时直播中与苹果相关的其他主要内容：