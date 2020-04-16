3999 元至 5999 元，一加 8/8 Pro 国行正式发布

IT之家4月16日消息 4月16日晚间，一加举行一加8系列新品发布会，一加8 Pro搭载2K + 120Hz 全新瞳孔屏，骁龙 5G 旗舰 865 平台，第五代高雾度 AG 工艺，Warp 无线闪充等。现在一加8系列国行售价和上市信息公布。

一加 8手机 ：8GB+128GB ￥3999 元；12GB+256GB ￥4599 元！

一加8 Pro手机：8GB+128GB ￥5399 元；12GB+256GB ￥5999 元！

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IT之家了解到，一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，拥有240Hz屏幕采样率，支持4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，HDR 10+，局部峰值亮度1300尼特，动态色温。每台一加8 Pro出厂均会经过精准校色，拥有行业最低JNCD，同时一加8全系获DisplayMate A+ 认证。

滑动操作 + 追剧追番 + 手游，从 一加8Pro 开始，娱乐影音内容将全面高帧。通过独立芯片，一加把⾼端电视的 MEMC 技术带到了⼿机上，不止本地播放，B站、优酷、爱奇艺、腾讯视频、腾讯体育等都将支持 MEMC 观看。

另外，OnePlus 宣布与 @哔哩哔哩弹幕网 独家合作，OnePlus 8 Pro 将独家支持B站「双路视频插帧技术」 ，让弹幕和视频双双插帧，再也不用眨眼补帧 —— 没有任何门槛，轻松直享最高 120 帧的 B 站高帧影视番剧。

一加8采用一块6.55英寸90Hz AMOLED“瞳孔屏”，支持4096 级自动亮度，HDR 10+，视频HDR，屏幕比例20：9。

一加8系列采用第五代 AG 玻璃工艺，平均雾度 72% 行业新高，细腻手感，唤醒渴望已久的触感记忆。全系整机重量＜200g，其中一加8手机重量180g，薄8mm，一加8 Pro重量199g，厚度8.5mm，和你的⼩拇指，来场不将就的和解。

IT之家获悉，一加8/8 Pro手机采用了新配色，点亮目光。黑镜 Onyx Black 经典深邃，精致纯粹；青空 Glacial Green 至美清新，一见倾心；蓝调 Ultramarine Blue 沉稳静逸，气质非凡；银翼 Interstellar Glow 采用了极为特殊的 OC0 镀膜工艺 —— 随光而变，梦幻之间。

IT之家获知，一加8系列全系搭载骁龙旗舰 865 平台，双模 5G，支持 Wi-Fi 6 网络、双通道下载加速及智能 5G；超线性双扬声器 + 杜比全景声；全系升级 X 轴线性马达；视听触全方位的出类拔萃，一加 8 Pro 配备全新一代 LPDDR5 内存，30W ⽆线闪充。

一加8 Pro ⾸发 OnePlus ⽆线闪充技术，隔离式电荷泵技术 + Warp无线直充架构大幅提升功率，30 分钟即可充进 50% 电量！立式设计无线闪充充电器，随手放置轻松满电！另外 一加 8 系列全系电池，刷新了 OnePlus 最⼤容量记录！一加8 Pro电池容量为4510 mAh，一加8电池容量为4300mAh。

在相机方面，一加8采用了索尼IMX 586主摄，一加8 Pro搭载了定制的索尼IMX 689主摄。

一加8 采用了4800万主摄索尼 IMX586 传感器主摄 + 1600 万像素超广角 + 微距镜头的三摄设计，全新 Spectra 480 图像处理器，官方称像素处理能力是上一代的 4 倍。

IT之家了解到，一加8 Pro采用了全新设计的四摄，搭载了4800 万像素索尼 IMX689 传感器定制主摄（1/1.4 英寸超大的感光面积），主摄级索尼 IMX586 的超⼴角，一颗独立风格镜头和一个长焦镜头。