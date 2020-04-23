内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>人物

成都多部门约谈网传“1500万签约不可能打工男”公司

2020/4/23 10:51:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月23日消息 “打工是不可能打工的”、“进看守所感觉像回家一样”，因这些话走红网络的男子周某某近日出狱，据称有超过30家网红经纪公司竞相与他签约，甚至更有网传四川某影视公司以1500万天价年薪将其收入麾下。

现据红星新闻报道，4月22日下午，成都市网信办、成都市文广旅局联合成都市锦江区网信办、文体旅局 、公安分局、市场监管局、行政审批局等多个部门对网传“1500万签约不可能打工男”的四川攀辉影视文化传媒有限公司进行约谈，告诫企业严格遵守法律法规，合法合规经营，生产网络信息内容应当防范和抵制制作、复制、发布含有炒作绯闻、丑闻、劣迹，宣扬低俗、庸俗、媚俗内容等不良信息和内容，后续一旦发现其有违法违规行为将依法查处。

此前中国演出行业协会也发文称，网络直播抵制恶意流量炒作，炒作“不可能打工男子”的经纪公司将纳入负面清单。

另据新京报报道，出狱当天，一些网红公司的经纪人赶来监狱门口“迎接”周某某，希望与他洽谈合作事宜。哥哥称，他弟弟出狱前后，已经至少有30家各类公司的人找到他们家，希望与其合作。不过IT之家了解到，周某某至今没有和任何网红公司的人正式见过面，对网络上的事情也一窍不通，他想开超市，搞种植，做梦都想成家。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网红直播

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    