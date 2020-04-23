成都多部门约谈网传“1500万签约不可能打工男”公司

IT之家4月23日消息 “打工是不可能打工的”、“进看守所感觉像回家一样”，因这些话走红网络的男子周某某近日出狱，据称有超过30家网红经纪公司竞相与他签约，甚至更有网传四川某影视公司以1500万天价年薪将其收入麾下。

现据红星新闻报道，4月22日下午，成都市网信办、成都市文广旅局联合成都市锦江区网信办、文体旅局 、公安分局、市场监管局、行政审批局等多个部门对网传“1500万签约不可能打工男”的四川攀辉影视文化传媒有限公司进行约谈，告诫企业严格遵守法律法规，合法合规经营，生产网络信息内容应当防范和抵制制作、复制、发布含有炒作绯闻、丑闻、劣迹，宣扬低俗、庸俗、媚俗内容等不良信息和内容，后续一旦发现其有违法违规行为将依法查处。

此前中国演出行业协会也发文称，网络直播抵制恶意流量炒作，炒作“不可能打工男子”的经纪公司将纳入负面清单。

另据新京报报道，出狱当天，一些网红公司的经纪人赶来监狱门口“迎接”周某某，希望与他洽谈合作事宜。哥哥称，他弟弟出狱前后，已经至少有30家各类公司的人找到他们家，希望与其合作。不过IT之家了解到，周某某至今没有和任何网红公司的人正式见过面，对网络上的事情也一窍不通，他想开超市，搞种植，做梦都想成家。