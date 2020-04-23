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因奥运会推迟，三星S20+ 5G奥运版宣布取消

2020/4/23 13:31:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月23日消息 日本运营商NTT Docomo已经决定取消三星Galaxy S20+ 5G奥运会版的发布，这让Galaxy粉丝和奥运会的支持者们感到失望。

这家移动运营商在今天早些时候发布的一份新闻稿中透露，三星Galaxy S20+ 5G奥运会版原计划在7月份上市，但鉴于2020年东京奥运会推迟，该设备已被取消。

目前尚不清楚这一决定是由三星、NTT还是两家公司共同做出的。

由于疫情原因，2020年东京奥运会被推迟到明年举行，但之前Galaxy S20+ 5G奥运版似乎并没有被取消的迹象。三星原本预计Galaxy S20+ 5G奥运奥运版的需求量会下降，一个月前并未提及取消的消息。然而，在过去的四周里，很多事情都发生了变化。

不管怎么说，现在还不清楚到底是谁对Galaxy S20+ 5G奥运奥运版手机的取消有最终的决定权，也不清楚三星在这一决定中是否有或没有参与其中。

三星和NTT Docomo很可能会在明年准备一款不同的奥运版智能手机，毕竟，三星依然是奥运会的主要合作伙伴。目前还没有关于此事的新消息，所以IT之家只能推测，如果存在，那么很可能将基于Galaxy Note 20或Galaxy S21。

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关键词：三星S20

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