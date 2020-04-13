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Win10你的手机新增三星S20/Ultra拖拽文件传输：最多100个，单个不超512MB

2020/4/13 15:08:54来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月13日消息 Windows 10“你的手机”（Your Phone）应用程序可在PC和Android 7或更高版本的智能手机与iPhone手机之间建立连接。微软已经开发很长时间并在逐步添加新功能，你的手机现在有了另一个有用的新功能，可帮助你将Windows 10 PC和安卓智能手机更加紧密地连接起来。

你的手机应用最终将使你可以将文件从PC拖拽到智能手机，反之亦然。对于微软来说，文件拖拽支持所有文件的传输，但是不能传输文件夹。

据IT之家了解，你最多可以传输100个文件，并且单个文件大小不得超过512MB。微软表示，三星手机和PC必须连接到同一Wi-Fi网络下。

目前，该功能仅适用于三星S20/Ultra等手机。要传输文件，你需要在PC上打开“你的手机”应用，然后使用三星Galaxy或“文件”应用来传输文件。

从Samsung My Files文件应用程序中拖动文件：

  • 在“你的手机”应用中打开“手机屏幕”（屏幕镜像）。

  • 导航到“我的文件”中的文件夹。

  • 长按文件，然后将其拖到PC上所需的位置。

从Samsung Gallery相册应用拖动文件：

  • 在“你的手机”应用中打开“手机屏幕”，然后导航到“相册”。

  • 选择你的相册。

  • 长按照片并将其拖到PC上的所需位置。

你也可以用类似的方式将文件从PC拖动到三星手机。

微软表示，转移成功后，你会在手机上收到通知。你也可以导航到内部存储>下载文件夹以查找传输的文件。

重复的文件也将被传输并存储在手机中，文件名中带有数字标记。

拖拽功能正面向部分测试人员推出，并将很快面向全部Windows 10 PC用户推出。

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关键词：Windows 10你的手机三星S20

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