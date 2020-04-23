1699元至1999元，海信彩墨屏阅读手机A5C/A5Pro正式发布

IT之家4月23日消息 今日是世界读书日。海信在2020年中国数字阅读云上大会正式发布了彩墨屏阅读手机A5C与A5Pro。

IT之家了解到，海信彩墨屏阅读手机A5C与A5ProCC版采用了最新的印刷术彩色电子纸技术，在原来黑白水墨屏的基础上加了一层彩色滤光片。这种新型的彩色电子纸技术可呈现出 4096 种丰富色彩。

功能交互方面，彩墨屏阅读手机保留了极简桌面设计，音量键翻页, 高保真HIFI芯片等功能。同时，全新的阅读免打扰模式可自行定义阅读应用，在阅读过程中，系统通知和社交消息会通过浮窗形式进行显示。此外，海信还首创了整屏翻页功能。

内容资源方面，彩墨屏阅读手机继续与京东读书、咪咕阅读、掌阅、QQ阅读、人民阅读、腾讯漫画（A5Pro带入）、漫画岛（A5Pro带入）等头部内容平台深度合作。用户也可自行下载各类社交、新闻类App。

外观屏幕方面，A5Pro拥有cc版和经典版，cc版是基于彩墨屏设计，经典版是基于黑白屏设计。A5C\A5Pro均为5.84英寸屏幕。其中，A5Pro延续了极简一体化3D背板弧面设计，机身表面使用Baby-Skin质感漆喷涂工艺。配色方面，A5C拥有墨玉黑，汉玉白和天韵蓝三种配色，A5Pro拥有墨玉黑，汉玉白、竹雅绿配色。

配置方面，A5Pro采用展锐虎贲T610处理器，新增极速刷新模式，刷新时长仅有136ms，还配备了独立扬声器，采用双SIM卡+T卡三选二设计方案，搭载Android10系统。支持指纹与NFC功能，配备Type-C接口。

A5C

A5C 采用5.84英寸彩墨屏，搭载高通骁龙439处理器，内置 4000mAh电池，支持4G全网通，后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，配备4GB内存与64GB存储，售价1699元，将于4月29日10点在京东商城开启抢购。

A5Pro

A5Pro经典版采用5.84英寸黑白水墨屏，搭载虎贲T610处理器，内置4000mAh电池，配备Type-C充电接口，支持4G全网通 后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，搭载Android 10操作系统，搭配 4GB内存和64GB存储，售价1599元，将于6月10日在京东商城开启预售。

A5Pro CC版采用5.84英寸彩墨屏，搭载虎贲T610处理器，内置4000mAh电池，配备Type-C充电接口，支持4G全网通，后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，4GB+64GB版本售价1799元，6GB+128GB版本1999元，将于6月1日在京东商城开启预售。