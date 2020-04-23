硬核！特斯拉用SpaceX公司造火箭技术焊接Model Y部分组件

4月23日消息，据国外媒体报道，制造业咨询公司最近对Model Y跨界车进行拆解显示，特斯拉在Model Y热管理系统的核心组件制造中采用了名为"摩擦搅拌焊接"的工艺。据悉，这种焊接技术被SpaceX等航空航天公司普遍采用，是一种既能保证铝部件强度也能确保部件之间连接可靠性的焊接方法。

特斯拉在Model Y的热管理系统中采用所谓的“八向阀”来替代Model 3上的热管理系统核心组件，从而在合理利用车内空间的同时，有效管理电机、电池和机舱温控系统在内的多个冷却液流动路径。

车载热管理系统所承受的温度变化剧烈，随着时间推移，特别是在制造过程中温度过高的情况下，冷热温差会开始削弱汽车某些部件的强度。这就是一些太空级解决方案能够发挥作用的地方。

特斯拉选择使用摩擦搅拌焊接核心组件的铝材。这种方法利用通过剧烈摩擦产生的热与压力共同作用，对铝材表面的分子进行混合，以实现无缝、精密且强度超高的接合。

SpaceX制造火箭就采用了这种焊接技术，通过只让两块金属的粘合部分相互接触来增加强度。早在2008年SpaceX公司就采用这种技术组装猎鹰9号第二阶段的筒体部分。SpaceX公司表示:“与传统方法相比，摩擦搅拌焊接不会产生火焰、火花、惰性气体或烟雾，对铝锂合金中的焊接效果要好得多。”