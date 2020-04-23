工信部：继续加大支持和引导远程办公等新产业形态

IT之家4月23日消息 国务院新闻办公室于2020年4月23日（星期四）下午3时举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌回答了有关2020年一季度工业通信业发展情况。

问题：一季度规模以上增加值同比下降8.4%，出现明显下滑，请问这种趋势是否会进一步延续？如何看待今年上半年以及全年的工业经济运行走势？

黄利斌表示：

谢谢你的提问，我先回答第一个问题。我想从四个方面来展开：一是客观分析，二是辩证看待，三是化危为机，四是保持定力。

首先，要客观分析疫情对经济运行造成的冲击和影响，准确研判经济运行走势，为宏观调控奠定良好基础。从一季度工业经济情况看，全国规模以上工业增加值同比下降8.4%，其中前两个月同比大幅下降13.5%；工业产能利用率仅为67.3%，同比回落8.6个百分点；1-2月份企业亏损面达到36.4%。突如其来的新冠肺炎疫情对我国工业经济运行造成巨大冲击。按照党中央、国务院统一部署，在严格做好疫情防控的前提下，有序推动全国分区分级协同复工复产，3月份规模以上工业增加值同比降幅收窄至1.1%，制造业采购经理指数PMI比2月份回升16.3个百分点。快报显示，4月上中旬，发用电量增幅已由负转正，工业经济运行朝着积极方面发展。当前全球疫情呈现快速扩散蔓延态势，受此影响，3月中旬以来外贸退单以及弃货拒收现象增多，订单问题显现，企业生产经营压力加大，工业经济运行仍面临较大挑战。

第二，立足我国产业、市场和制度优势，正确把握经济运行积极变化，稳定预期、提振信心。总体上看，疫情的冲击和影响是阶段性的、总体可控的，不会改变我国经济长期向好的基本面。一季度在疫情的严重冲击影响下，供需两端乏力，内外循环不畅，经济运行受阻。消费拉动疲软，全国居民人均消费支出同比下降12.5%（扣除价格因素），汽车住房等传统大宗商品消费大幅下滑。投资启动受限，固定资产投资同比下降16.1%，其中制造业投资下降25.2%。外需急剧萎缩，规模以上工业出口交货值同比下降10.3%。三大需求同步放缓，拉动一季度工业生产下滑。但应当看到，随着国内疫情防控形势持续好转和经济社会正常秩序加快恢复，市场需求出现积极变化，3月份固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别下降8.8%和15.8%，降幅比前两个月分别收窄15.7个和4.7个百分点，规模以上工业增加值降幅比前两个月收窄12.4个百分点。这些变化彰显我国经济的巨大韧性。随着中央扩大内需一系列政策安排的落实，有利因素会进一步集聚，市场预期和信心会进一步增强，将为实现制造业全面复产达产提供更加有力的支撑。

第三，客观辩证地看待疫情所带来的挑战和机遇，化危为机，巩固和拓展我国经济长期向好的基本面。当前，全球疫情对世界经济的巨大冲击还在进一步发展演变，对我的负面影响还在进一步深化，我们要深刻认识其广泛性、持续性和复杂性，以更有效的措施把损失和影响降到最低程度。要抢抓时间窗口，化被动为主动，补齐短板弱项，畅通经济循环，推动转型升级。要积极发挥我完整产业体系的优势，着力打通在国际供应链中遇到的“堵点”“难点”问题，主动承接境外生产订单转移，弥补全球供给缺口。针对疫情中暴露出的“短板”“弱项”问题，要加快关键核心技术攻关进程，持续提升产业基础能力和产业链现代化水平，维护我供应链安全。IT之家注意到，工信部表示，在疫情防控中，远程会诊、远程办公、在线教育、网络购物等新的产业形态方兴未艾，要继续加大支持和引导，不断增强新经济新动能对经济发展的支撑作用。

第四，牢牢守住底线，保持战略定力，充分应对疫情对我国经济的冲击影响，防止短期冲击演变为趋势性变化，以自身稳定的基本面应对外部挑战的不确定性。4月17日中央政治局召开会议，对常态化疫情防控工作和当前经济工作作出部署，强调“以更大的宏观政策力度对冲疫情影响”和“坚定实施扩大内需战略”。工业和信息化部将坚决按照党中央、国务院统筹疫情防控和经济社会发展工作的总体部署，加大“六稳”工作力度，落实“六保”具体措施，全面推进制造业复工复产达产，确保产业链供应链稳定，推动工业经济平稳有序发展。一是千方百计为制造业复工复产达产创造有利条件，努力畅通产业链供应链循环，为经济恢复提供有力保障；二是补短板、强弱项，着力培育新动能，努力以高质量的供给适应引领创造新需求，不断推进实现制造业高质量发展；三是持续抓好各项政策措施贯彻落实，努力对冲疫情的不利影响，精准有序纾解中小微企业困难，稳住经济发展的基本盘；四是深化市场化改革，优化营商环境，扩大高水平开放，切实减轻企业负担，更有效激发市场活力。