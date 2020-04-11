尽心尽职：微软商店员工帮助6.5万名客户进行远程办公培训

IT之家4月11日消息 为了预防新型冠状病毒，微软的实体零售店在三月份暂时关闭，但其许多员工仍然在家中通过远程连线进行工作。

微软零售店副总裁David Porter 在3月26日的LinkedIn帖子中介绍了微软零售店员工在家里是怎样继续支持客户的。当前阶段，微软会继续向其零售商店的员工支付薪水，但是如果这些员工能够选择远程工作，就可以每周获得奖金。Porter指出，超过80%的人选择了远程工作。

IT之家了解到，这项工作完全是在线完成的，内容是像客户介绍有关软件使用的培训，例如Microsoft Teams和Microsoft 365，同时还会在线为一些小型企业如何使用设备提供技术支持。

微软发言人表示，零售商店的人员可以在五个方面提供远程帮助：

为中小型企业和教育客户提供服务

为企业客户提供培训

销售Microsoft 365的产品

为所有客户类型提供相关服务支持

为社区举办虚拟研讨会

微软表示，在过去的一个月中，商店的员工已经培训了65,000名医疗保健，教育，财务和政府部门的员工使用Microsoft Teams。远程会议平台的需求迅速增长，从3月11日的每日活跃用户3,200万增加到3月18日的每日活跃用户4,400万。3月31日，Teams创造了27亿分钟的会议时长记录，比3月中旬增加了200%，刷新了每日纪录。