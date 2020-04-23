消息称华为将推头戴式无线耳机，搭载麒麟A1芯片

IT之家4月23日消息 根据外媒91mobiles的独家消息，华为计划在不久后推出更多搭载麒麟A1芯片的产品。华为可穿戴和音频产品营销总监Zach Yang在一次在线互动中告诉91mobiles，该公司计划在2020年和2021年扩大麒麟A1产品的组合，新品包括头戴式耳机、智能眼镜和智能扬声器等。

IT之家曾报道，去年，华为发布了全球首款BT/BLE双模5.1可穿戴芯片——麒麟A1，同时推出搭载麒麟A1的全新无线耳机HUAWEI FreeBuds3和智能手表HUAWEI WATCH GT 2。

据介绍，麒麟A1是华为推出的首款同时支持无线音频设备和智能手表且获得蓝牙5.1和蓝牙低功率5.1标准认证的可穿戴芯片，在4.3mm*4.4mm的小巧尺寸上集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、超低功耗的应用处理器和独立的高效电源管理单元。 为了解决蓝牙和信号干扰所带来的耳机卡顿、断连问题，麒麟AI自研双通道同步传输技术，可以实现两个耳机直接从手机端分别获得左右声道的信号，直接与手机通信，两个耳机之间也规避了干扰，同步传输功耗降低50%，延迟降低30%。此外，麒麟A1采用独有的BT-UHD超高清蓝牙编解码技术，极限传输带宽最高可达6.5 Mbps，极大地提升了传输速度，是蓝牙标准（2.1Mbps）传输速度的2.8倍。