【IT之家开箱】“绮境森林”与“7号色”的邂逅：华为nova7系列图赏

4月23日，华为nova系列新品发布会上，nova7和nova7 Pro正式亮相，作为面向全球年轻人群的创新潮流科技品牌，nova7系列延续nova品牌“新潮派”的品牌价值主张，在5G时代，用创新科技和潮流设计，为年轻消费者带来全新“5G自拍视频旗舰”。

全新的华为nova7系列中包括nova7和nova7 Pro，IT之家作为首批体验到这两款手机的媒体，已经拿到nova7“7号色”版和nova7 Pro“绮境森林”版，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

华为nova7系列手机包装盒依旧延续华为手机家族的经典白盒设计，打开包装盒后就是手机本体部分（下面部分开箱图以nova7 Pro为例）。

暗格中包含了卡针、清水套、说明书以及保修卡，暗格下方则是充电头、Type-C数据线，并随机附赠一个3.5mm转接头。

▲华为nova7 Pro产品全家福

第二部分：产品外观

IT之家了解到，华为nova7/Pro此次共有5款配色方案：7号色、仲夏紫、绮境森林、蜜语红和亮黑色。色彩均取材于自然色彩，而非人工痕迹较重的撞色与渐变。其中，7号色、仲夏紫和绮境森林三款为全新配色。

▲上为nova7 Pro绮境森林，下为nova7 7号色

两款手机非常轻薄，在机身重量方面，据官方资料，nova7约180g，nova7 Pro约178g。

nova7机身三围160.64×74.33×7.96mm；nova7 Pro机身三围160.36×73.74×7.98mm（顶部8.28mm）。

此次nova7系列采用“双膜双镀”工艺，在极致纤薄的机身空间内，通过两层特殊色彩光效膜片与多层纳米级膜片组合，叠加出来的具有通透质感的高级色彩效果，就如同阳光穿透晶莹剔透的水晶，折射出更有深度的空间感与灵动的色彩，造就全新“7号色”。

nova7的绮境森林引入了全新彩膜工艺，让颜色渗入纳米级膜片内，色彩显示精度更高，噪点更少，视觉效果更细腻。

nova7采用6.53英寸 20:9 FHD+OLED打孔屏，DCI-P3广色域。

nova7 Pro则采用6.57英寸19.5:9 FHD+曲面屏，支持DCI-P3广色域。

nova7后置搭载6400万AI变焦四摄：6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+微距镜头。

nova7 Pro搭载50倍潜望式变焦四摄：6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+800万像素潜望式长焦镜头+微距镜头。

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