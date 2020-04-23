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爆料：微软 Surface Earbuds 无线耳机 5 月 6 日发布，售价 1518 元

2020/4/23 22:45:35来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月23日消息 在去年10月份的Surafce硬件发布会活动中，微软宣布了新的Surface Earbuds，这让所有人感到惊讶。Surface Earbuds是一款真正的无线耳机，可与任何蓝牙设备配合使用，并带有双麦克风阵列和24小时的电池续航。它还支持与Siri和Google Assistant等数字助理一起使用。响应式触摸表面可实现直观的手势，如轻击、触摸和滑动。

今天，外媒Winfuture报道称，微软将于5月6日在多个欧洲国家地区推出Surface Earbuds无线耳机。Surface Earbuds售价为199欧元（约合人民币1518元）。其他地区很可能是同步上市。

此前，美国FCC认证了Surface Earbuds，Surface Earbuds的外观图片于3月份发布。显示的图片是白色设备，经仔细检查，该设备在设计上没有重大变化。

Surface Earbuds尺寸为25mm x 25mm x 19.9mm。

IT之家此前报道，微软Surface Earbuds无线耳机支持立体声，定向双阵列麦克风，并且充电盒可提供24小时的电池寿命。每个耳塞上都有触摸传感器，支持滑动和点击操作，只需点击一下便可配对设备，双击接听电话，支持Office听写。

续航方面，微软表示Surface Earbuds有24小时的总续航时间，耳机单独提供8小时续航，耳机盒电池可为耳机充电两次。

在音效方面，外媒编辑表示音效出奇地好。摇滚歌曲、原声琴弦，现场乐队演唱会音乐的细节和氛围都可以清晰听到。

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关键词：Surface Earbuds无线耳机微软

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