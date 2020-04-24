疫情致2200万美国民众失业，亿万富豪财富却增长10%

根据美国智库政策研究学会（IPS）的报告，包括亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在内的美国亿万富豪财富总额在新冠疫情期间增长近10%。

但在美国顶尖富豪财富增长的同时，却有多达2200万美国人失业。

即便是在经济面临整体衰退之际，Zoom等科技公司和居家办公企业的股票依然在最近几周实现大涨，主要是因为视频会议和远程办公等技术的需求激增，从而帮助这些公司的创始人实现财富增长。

“这简直就像是两场大流行，人们的牺牲极不平等。”该报告的联合作者查克·科林斯（Chuck Collins）说。

该报告显示，今年1月1日至4月10日期间，34位美国顶尖亿万富豪的财富净额增长数亿美元。

根据IPS的报告，包括贝索斯、Zoom创始人袁征和马斯克在内的8位亿万富豪的净财富总额增长10亿美元。

马斯克持有特斯拉18.5%的股份，而由于投资者更关注疫情短期冲击后的长期前景，使得该股自今年年初以来大涨逾73%。

贝索斯持有亚马逊15.1%的股份，由于居家隔离推动电商销量，该股今年以来上涨近31%。

该报告还显示，过去10年，美国亿万富豪根据通胀调整后的财富增长80.6%。