世界首富贝佐斯工资22年没变：约8万美元

亚马逊在星期四向美国证券交易委员会提交的文件中披露，2019年公司CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)基本工资为81840美元，与2017、2018年持平。

去年贝佐斯基本工资81840美元，与1998年持平

1998年贝佐斯基本工资就是81840美元，这意味着他去年的基本工资与22年前持平。



除81840美元基本工资外，贝佐斯2019年薪酬还包括160万美元安保费用。文件称，“公司支付的所有安保费用都是合理和必要的，符合公司利益。鉴于基本工资较低和没有基于股权的薪酬，支付给贝佐斯的安保费用尤其合情合理。”

其实，贝佐斯也不需要基于股权的薪酬。截至4月3日，贝佐斯持有55495676股亚马逊股票，占到流通股的11.15%。按亚马逊今天收盘价计算，这些股票价值约1340亿美元。

文件还披露，2019年亚马逊美国全职员工工资中位值为36640美元，比2018年增长4.4%。这意味着贝佐斯基本工资仅相当于员工工资中位值的2.2倍。

相比之下，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)2019年基本工资为300万美元，总薪酬为1156万美元；2018年总薪酬更是高达1568万美元。

微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)2019年基本工资为233万美元，总薪酬为4291万美元；2018年这两个数字分别为150万美元和2584万美元。