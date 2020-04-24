寒风来袭！谷歌冻结招聘并削减至多一半预算

北京时间4月24日早间消息，据外媒报道，谷歌的一份内部材料显示，该公司将把下半年营销预算最多削减一半。

谷歌营销员工本周收到了这封关于压缩预算的电子邮件。邮件显示，谷歌不仅要削减预算，还会针对全职员工和合同工展开新一轮招聘冻结。

“营销部门和整个谷歌都要削减预算和冻结招聘。”谷歌的一位全球总监在周三发给员工的邮件中写道，“我们和其他营销部门都已经收到通知，需要将下半年的预算压缩大约一半。”

该公司发言人证实，一些领域的预算将会最多压缩一半。但该发言人同时补充道，由于仍在调整过程中，所以其他部门可能不必如此。

“如上周所述，我们正在重新评估2020年剩余时间的投资计划进度，并将集中精力选择一些重要的营销措施。”谷歌发言人说，“我们将继续在许多业务领域保持充裕的营销预算，尤其是在数字化领域。”

该消息曝出后，谷歌股价在周四盘后下跌近2%。

这一激进举措发生前一周，谷歌母公司Alphabe CEO桑达尔·皮采（Sundar Pichai）表示，谷歌将在今年剩余时间收缩一些投资，首先从招聘开始。但皮采当时只是表示将会重新评估“非核心营销预算”并将“大幅放缓”招聘，并没有提到会如此大幅削减预算并冻结招聘。

“除了招聘外，我们还将继续投资，但会调整投资的重点和速度，包括数据中心和机器设备以及非核心营销和差旅。”皮采在上周发送给员工的邮件中说。

这一消息也正值新冠疫情对全球经济构成冲击之际。上周有报道称，该公司开始收缩针对许多员工的技能培训资源。

值得一提的是，Alphabet将在下周二发布第二财季业绩。

谷歌发言人称，该公司并没有进行大范围招聘冻结，但并未对上述发送邮件的全球总监为何会收到这一信息发表评论。

“我们会放慢招聘速度，同时保持少量战略领域的势头，同时也将对许多已经招聘但尚未进行入职培训的人员进行入职培训。”该发言人在声明中说。

在新冠疫情爆发前，谷歌原本计划在去年的基础上增加营销开支。年报显示，谷歌2019年的销售和营销开支为184.6亿美元。

其中包括与产品和服务有关的广告和推广费用，以及销售和营销部门的员工薪酬。该公司去年员工人数至少增加15%。此外，广告和推广费用增加了4.02亿美元。

“就像2008年金融危机一样，全球经济都受到冲击，谷歌和Alphabet也未能在全球大流行中幸免。”皮采在上周发给员工的信中写道，“我们身处相互合作和相互交织的企业组成的生态系统之中，其中很多都会倍感痛苦。”