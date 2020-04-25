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亚马逊要求无薪休假仓库员工下月复工：否则必须请假

2020/4/25 8:12:13来源：新浪科技作者：书聿责编：微尘评论：

亚马逊要求在新冠疫情中暂停工作的仓库员工从5月1日起恢复轮班，否则必须请假。

对于许多在疫情期间居家隔离的美国人来说，亚马逊成为他们采购日常物资的重要渠道。而亚马逊的这项决定则给该公司的员工出了一道至关重要的选择题。

在新冠疫情开始肆虐美国后，亚马逊允许不愿回来工作的仓库员工无薪休假，而不会受到任何惩罚。同时为照常上班的员工提供每小时2美元的危险津贴。这项规定持续到4月底。

该公司在周五发布的博文中表示，他们将会把这项加薪政策延长到5月16日，但并未提及无限制无薪休假政策。亚马逊表示，该公司“提供灵活的请假选择，包括延长这项政策以适应新冠环境，例如高风险个人或学校停课。”

亚马逊发言人表示，兼职和全职员工可以请假。既适用于自身有健康问题的员工，也适用于跟病人同住的员工。

自从新冠疫情爆发以来，这家电商巨头一直在努力应对订单激增。一些仓库员工表示，亚马逊并没有采取足够措施保障他们的安全，还进行了亚马逊员工中比较罕见的罢工抗议活动。亚马逊加大了仓库清洁力度，并强制要求员工彼此保持社交距离。

但很多美国仓库员工选择待在家中，有的是怕感染或传播病毒，还有的是为了照顾学校停课的孩子。一些人希望继续留在家中，直到大流行结束，商业秩序恢复正常。

亚马逊表示，针对该公司安全措施不到位提出的批评没有根据，多数员工仍在工作。他们还借助新招聘员工和临时工的方式维持业务运转，其中许多都来自不断膨胀的失业大军。

亚马逊本月早些时候表示，该公司多招募了10万名员工，并计划额外招募7.5万名员工来填补物流岗位。

该公司还在周五表示，他们将把加班补贴延长至5月中旬。这笔从3月开始发放的补贴将会达到7亿美元。

本周早些时候有报道称，亚马逊向部分员工发出通知：他们的无薪休假政策将在4月底结束。

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关键词：亚马逊

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