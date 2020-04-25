北汽新能源全新高端电动SUV开启预订：4K 大屏+华为 5G 芯片

IT之家4月25日消息 北汽新能源旗下ARCFOX首款量产SUV ARCFOX α-T正式首发，现已开启预订，预订价格28万元起。

▲图自ARCFOX官网

IT之家了解到，ARCFOX α-T由全球顶尖汽车设计师沃尔特·德·席尔瓦操刀，运用了“X”家族化设计语言，车身腰线从车身一侧贯穿到尾部，然后再次迂回车身另一侧，风阻系数0.288Cd。 ARCFOX α-T应用了智能LED矩阵式灯光系统，以及具有智能开启复位功能的隐藏式贴合门把手、机械切割轮毂、套色车顶以及长度超过2米，覆盖面积达到2.6平方米的超大全景天窗。ARCFOX α-T整车长宽高为4788/1940/1683mm，轴距达到了2915mm。

ΑRCFOX α-T采用全球顶级智能座舱中枢哈曼系统，使用4*4超级交互大屏设计，其中935mm的中控宽屏是全球首创20.3寸最宽4K定制化大屏。ARCFOX拥有全球首个商业搭载5G技术的IMC（Intelligent Module Criterion）智能模块标准架构，集合智能驾驶、智能交互、智能电驱动系统，基于IMC架构，ARCFOX α-T搭载华为新一代MH5000 5G芯片 T-BOX。

ARCFOX α-T电机功率达到160KW，扭矩达到360Nm，同时还采用了韩国SK制造的高密度大容量电池组，最大容量可达93.6KWh，NEDC续航达到653公里。