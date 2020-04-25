内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

北汽新能源全新高端电动SUV开启预订：4K 大屏+华为 5G 芯片

2020/4/25 14:45:07来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月25日消息 北汽新能源旗下ARCFOX首款量产SUV ARCFOX α-T正式首发，现已开启预订，预订价格28万元起。

▲图自ARCFOX官网

IT之家了解到，ARCFOX α-T由全球顶尖汽车设计师沃尔特·德·席尔瓦操刀，运用了“X”家族化设计语言，车身腰线从车身一侧贯穿到尾部，然后再次迂回车身另一侧，风阻系数0.288Cd。 ARCFOX α-T应用了智能LED矩阵式灯光系统，以及具有智能开启复位功能的隐藏式贴合门把手、机械切割轮毂、套色车顶以及长度超过2米，覆盖面积达到2.6平方米的超大全景天窗。ARCFOX α-T整车长宽高为4788/1940/1683mm，轴距达到了2915mm。

ΑRCFOX α-T采用全球顶级智能座舱中枢哈曼系统，使用4*4超级交互大屏设计，其中935mm的中控宽屏是全球首创20.3寸最宽4K定制化大屏。ARCFOX拥有全球首个商业搭载5G技术的IMC（Intelligent Module Criterion）智能模块标准架构，集合智能驾驶、智能交互、智能电驱动系统，基于IMC架构，ARCFOX α-T搭载华为新一代MH5000 5G芯片 T-BOX

ARCFOX α-T电机功率达到160KW，扭矩达到360Nm，同时还采用了韩国SK制造的高密度大容量电池组，最大容量可达93.6KWh，NEDC续航达到653公里。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：北汽华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    