《王者荣耀》廉颇重塑即将上线正式服：新形象与技能一览

IT之家4月25日消息 根据《王者荣耀》官方微博的消息，王者荣耀第1位研发出来的英雄廉颇将以更勇猛的身姿出现在峡谷，官方公布了一段视频介绍了廉颇的新形象与技能。

廉颇重塑技能介绍：

【被动：勇士之魂】 释放技能过程中会处于霸体状态。进入战斗后廉颇的战意会逐渐提升，战意越高减伤越多。当战意充盈时，提升自身攻击速度。脱战后战意逐渐降低。

【一技能：爆裂冲撞】向指定方向发起冲锋，对敌人造成伤害并将其击飞。（被动：连续使用普攻时，第三次普攻会变成直拳重击，对敌人造成额外伤害，并减少爆裂冲撞的冷却时间）。

【二技能：熔岩重击】迸发狂暴力量获得护盾，并通过臂甲将力量传入地面，对附近敌人造成减速，非英雄单位会逐渐陷落到区域的重心。1秒后地面会崩裂，对区域内的敌人造成高额伤害，距离中心越近伤害越高。释放时如果区域内有敌方单位，会刷新爆裂冲撞的冷却时间。

【三技能：天崩地裂】跳向指定区域连续锤击地面三次，第一次和第二次锤击时会造成减速，第三次锤击会将范围内敌人击飞。每次锤击的伤害递增。

IT之家了解到，廉颇是《王者荣耀》开发的第1位英雄，陪伴玩家已有5年时间。此次重塑后的廉颇将有全新的游戏形象，同时优化后的新廉颇将拥有更强的开团能力以及在战场中心持续制造混乱、撕扯敌方团战阵型的能力。重塑后的廉颇将在五五开黑节上线峡谷。官方重塑背景、设计思路和局内外展示如下：

廉颇是无主之地丹阳部族的族长，一直守护着部族。后来血族之灾突然爆发，年过半百的廉颇率族人支援无主之城，白起却在他之前战胜了血族。看着神勇的白起将军，廉颇思虑许久，为了守护无主之地，也为了证明自己，他想变得更强大，便动身前往稷下寻求新的力量。鲁班大师为他打造了全新手甲，廉颇重回巅峰，他坚信“吾未老，尚能战”。