小米 MIUI 12 新功能图片曝光：全新视觉体验、真实动效、控制中心、自由小窗

IT之家4月26日消息 小米手机将在4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

今天晚上，微博用户@1号僵尸粉 曝光了MIUI 12的多张宣传海报图片，介绍了其中的一些新功能。

首先，MIUI 12将带来全新视觉体验，用视觉和交互创造无边界的真实沟通效果，为触控和阅读而设计的视觉语言贯穿于人机交互之中，处处尽显高效。

支持屏幕录制，完整传递你想表达的信息和情感，支持录制麦克风声音和系统内部声音，在截图中，还显示了新的控制中心界面。从状态栏左侧下滑呼出通知中心，右侧下滑则呼出控制中心，可查看操作快捷开关，更有屏幕时间管理、流量、话费、步数等信息快捷查看。

IT之家还注意到，MIUI 12还支持自由小窗，快捷回复功能全面升级为自由小窗，下拉聊天类应用悬浮通知即可轻松使用小窗回复，新增迷你小窗功能，支持将应用悬挂至前台并保持运行，也可以与小窗自由切换。

另外，MIUI 12还支持全新动效，处处细腻且富有生命力，感受真实的力量，将自然、极具生命力的现实生活元素融入系统动效的设计中，让你在指尖触摸真实的力量。

还支持超级壁纸，从息屏显示到锁屏、再到手机桌面，超级壁纸突破空间对想象的限制，将高精度还原的星球容貌带至你的指尖。

MIUI 12还支持权限使用情况统计，系统将统计并显示应用被允许使用的多种敏感权限的使用次数，包括定位、联系人、读写外部存储、录音及通话记录，你可以了解到各个应用调用这些权限的次数，来帮助你判断是否调整相关应用的权限授予情况。