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还有小米 6，MIUI 12 首批升级机型名单泄露：小米 10/Pro...

2020/4/26 20:50:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月26日消息 小米手机将在4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

据IT之家网友反馈，现在小米MIUI活动App接口处曝光了一系列的MIUI 12可报名机型名单，这很可能就是MIUI 12首批升级机型。

其中包括，小米10、小米10 Pro、Redmi K30 Pro、小米9、Redmi K20 Pro/尊享版、小米9 Pro 5G、Redmi K30 5G、Redmi K30 4G、Redmi K20、小米CC9 Pro、Redmi Note 7 Pro、小米9 SE、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8探索版、小米MIX 2S、小米Note 3、小米Max 3、小米8青春版、小米MIX 2、红米Note 5、小米6X、小米8SE、小米6等手机。

今天，小米MIUI官方再次预热MIUI 12，将会重新设计动画、隐私、系统能力

IT之家此前报道，MIUI官方已经提前宣布了MIUI 12的新功能深色模式2.0。全局覆盖，打通深色模式与夜间模式，跟随屏幕亮度自动调节；深色模式下自动调细系统字重，减少眩光和模糊，浅色模式下恢复正常字重；壁纸智能压暗，深度沉浸，模拟真实世界的明暗变化等。

另外，小米MIUI 12还支持全新的万象息屏+、全新的相机界面自定义、全新的便签&待办升级、出行清单、时间规划等。

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关键词：MIUI 12小米手机小米

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