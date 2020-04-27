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小米 6 稳了，小米官方公布 MIUI 12 首批机型升级名单：小米 10/Pro...

2020/4/27 0:32:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月27日消息  小米手机将在4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

现在小米官方活动显示，从4月27日凌晨开始，小米MIUI 12抢先体验开放申请，需要型号和申请码，而小米【MIUI】微信公众号后台发送“MIUI12”即可获取相关信息。申请时间仅限4月27日一天

据IT之家网友测试，当参与MIUI 12抢先体验报名后，出现了MIUI 12的首批升级适配机型，与昨天爆料的基本保持一致，包括小米10、小米10 Pro、Redmi K30 Pro、小米9、Redmi K20 Pro、小米9 Pro 5G、Redmi K30 5G、Redmi K30 4G、Redmi K20、小米CC9 Pro、Redmi Note 7 Pro、小米9 SE、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米Note 3、小米Max 3、小米8青春版、小米MIX 2、红米Note 5、小米6X、小米8SE、小米6等手机。

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关键词：MIUI 12小米手机小米

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