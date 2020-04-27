荣耀30 Pro+明日京东开售：12期免息，4999元起

IT之家4月27日消息 荣耀30系列手机于月中发布。其中，荣耀30 Pro+将于明日（4月28日）开售，支持12期免息，8+256GB售价4999元，12+256GB售价5499元。

IT之家了解到，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，NPU提高460%，AI算力达70185分，支持全系列5G双模六频。此外，荣耀30 Pro和Pro+采用VC液冷散热技术，配备4000mAh电池和40W超级快充。荣耀30 Pro+还支持27W无线超级快充以及反向无线充电。

相机方面，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。



▲ 荣耀30 Pro +

荣耀30手机搭载麒麟985芯片，采用6.53英寸OLED屏幕，配备4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

▲ 荣耀30

价格方面，荣耀30 6+128GB售价2999元，8+128GB售价3199元，8+256GB售价3499元；荣耀30 Pro 8+128GB售价3999元，8+256GB售价4399元。