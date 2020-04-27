当当版“庆渝年”上演宫斗大戏！六大疑问仍待解

曾发长文，“怀着激动的心情”宣布离开当当网的李国庆，忽然又回来了。看似意外，或许也并不意外。

4月26日下午，网络开始悄然流传消息，称李国庆带领四个大汉去当当夺回公章，或上演“老板重夺股权，老板娘被扫地出门”。很快，一份《当当网全体员工书》现身，称俞渝仅为董事，无任何职权；李国庆当选董事长，负责公司经营管理。

从模范夫妻，到公开决裂，李国庆与俞渝之间的爱恨故事令人唏嘘。作为两人付出极大心血的当当，伴随两人故事在舆论潮流中起伏跌宕。

与之前多次冲突类似，这次俞渝没有出面，不过当当副总裁阚敏直言，希望李国庆离当当越远越好。并表态，管理层都站在俞渝这边。

如此情形下，李国庆要顺利回到当当绝不容易。新浪科技就此征集律师和专家意见，一些困惑，或可得到解答。

1，众人夺公章，何为？

在李国庆“夺权”时间事件中，最引人注目的就是“抢夺”公章的行为。

浙江晓德律师事务所律师、创始人陈文明指出，一个公章盖出去，具有代表公司的意志，但是加盖公章并不意味着就能代表全体公司股东或者是公司的利益。公章在手也只能够从形式上来控制公司，但是实际上是否代表公司意志的话，这个要根据股东会或者是董事会的相关的这个情况来定。

至于加盖公章这个行为是否合法有效，陈文明指出，取决于股东会或者说董事会的相关的会议决议或者股东会议的会议纪要。

值得注意的是，“如果随意加盖公章损害公司，或者损害公司股东的利益，那么被损害的公司以及股东，有权提起诉讼，来要求赔偿相应的损失。”

而中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受新浪科技采访时明确指出，抢公章属于违法行为，肯定要承担刑事责任。

不过对“夺章”一事，李国庆明确表示，不是“夺”。不过当当副总裁阚敏回复新浪科技称，李国庆一方存在推搡行为。

2，临时股东会，有效？

《告知书》提到，作为当当公司创始人及控股股东，李国庆已于2020年4月24日依法召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会，由李国庆、俞渝、潘跃新、张巍、陈立均担任董事，同时通过新的《公司章程》。同日，公司依法召开了第一届董事会第一次会议，选举李国庆为董事长与总经理。

对此，当当方面明确表示，“24号的股东会没有通知俞渝。所有股东都没有得到通知。”

北京勇者律师事务所主任易胜华律师向新浪科技分析，《公司法》规定：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，章程另有规定的除外。如果章程规定必须提前通知，而4月24日召开的临时股东会没有通知俞渝的话，股东会的召集程序就存在问题。陈文明表示，如果说没有履行通知义务的话，那么召开股东会的合法性肯定有问题，而既然召开合法性存在问题，那么所形成会议的决议当然也存在问题。

至于更换董事长、总经理，易胜华律师指出，法律没有特殊规定，因此是按照公司章程的规定。从李国庆强调自己获得53.87%的股权支持来看，章程应该规定的是过半数通过。“所以，选举是否有效主要看支持李国庆一方的股权没有达到半数以上。”

3，自封董事长，可取？

《告知书》提到，在公司的股权结构中，李国庆与俞渝婚姻关系存续期间合计持股91.71%，基于夫妻关系存续期间夫妻财产共有原则，李国庆目前实际持股45.855%，公司其余股东天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合伙），天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均支持李国庆。因此，李国庆目前实际获得53.87%的支持。

不过，李国庆获得的支持是否足够也存在疑问。易胜华指出，在婚姻关系存续期间内，用夫妻共同财产设立的公司，双方在离婚时可以主张分割公司股权。但是具体如何分割，按什么比例分割，是要根据具体情况进行分析的。比如夫妻双方关于股权是否有特殊的约定、股权作为夫妻共同财产之一和其他财产在进行共同分割时是否会进行比例上的调整等等，都会影响到股权的最终分割。

“就本案来说，从目前的信息来看，李国庆和俞渝的离婚诉讼还没有生效判决，到底股权会如何分割还没有明确结果。目前，俞渝持股64.2%，李国庆持股27.51%。在法院做出判决之前，李国庆声称基于夫妻财产共有原则，自己实际持股45.855%，在法律上是存在瑕疵的。”

不过关于当当股权，还有另外说法。当当副总裁阚敏回应称，当当网从美国完成私有化后，俞渝持有当当网股权52.23%，李国庆为22.38%，二人的孩子持有18.65%（由父母持有），公司目前掌握在俞渝手中。

李国庆则表示，境内当当已经收购了境外当当，没有儿子股份一说。自己得到了小股东支持，且是在任何意义上过过半数的支持。

4，甲乙公司名，谁控？

在4月26日白天的风波过后，晚间，当当网以“当当网市场部”名义做出回应。

当当网市场部表示：俞渝本人、当当网其他管理层股东，没人知道这个“股东会”（即上述《告知书》所提临时股东会）的召开，李国庆在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。

回应强调，《公司法》第43条规定，修改公司章程必须有公司2/3表决权以上股东通过。当当网一直存在有效的章程，执行董事为俞渝。李国庆的决议所说事项，涉及修改章程，表决权不足2/3，因此“决议”无效。

回应最后提及，“当当网郑重说明，李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。”

就在当当网回应之后，李国庆方面以“北京当当科文电子商务有限公司”发布公告，指出：当当公司承认李国庆为公司董事长和总经理。俞渝应当按照股东和董事的资格与李国庆展开对话。没有当当公司公章的公司声明，均不能代表公司。

到底谁能代表当当，让人困惑。易胜华向新浪科技分析，法律不会鼓励抢夺公章的行为，李国庆方面的公告，暂时只能代表自己，无法代表当当公司。

5，闹剧再生变，何起？

双方矛盾由来已久。但此次“夺章”仍然让人意外。

2019年2月20日，作为当当网创始人，李国庆忽然发布公开信，宣布离开当当。当时他表示，多年被创新欲望折磨着，终于在2019年再次启程。

当当的名字与李国庆深度绑定，虽然他的离开让外界很多人感到意外，但其本人洋洋洒洒的长文里，没有悲观也没有抱怨。对俞渝，李国庆当时也表达了信任：相信在我离开当当管理后，结束了夫妻店治理结构，俞渝会带领公司洒脱地开创未来，为当当的近3亿用户提供优质服务。

然而到2019年7月，一篇专访稿件忽然传开，李国庆在文中首次谈到被妻子俞渝“逼宫夺权”的经历，其中有的事，让李国庆“一辈子不能原谅俞渝”。

再之后，2019年10月，李国庆“摔杯”事件发生。在一次视频采访中，他回忆到被妻子“逼宫”，愤怒摔杯，再次提到：“我当然不能原谅她，因为她是我老婆。”李国庆表示，想不通为什么她要用“阴谋诡计”的方式夺权。

李俞矛盾由此进一步公开，且之后李国庆言论引来俞渝发声。在10月24日凌晨，俞渝忽然开撕李国庆。在李国庆一条朋友圈状态下，俞渝发布长篇评论，涉及“同性恋人威胁信”等多项指控。再之后，11月30日上午，北京降落大雪，李国庆俞渝离婚案开庭，李国庆表示同俞渝之间，感情已经破裂。

在回应此次夺章夺权事件时，当当副总裁阚敏介绍了对李国庆一些情况的看法：10月8号“摔杯”，营造逼宫话题。随后在微博上制造了很多舆论话题，上了很多次热搜，经常中伤当当，给当当带来很多负面的信息。另外，今年，他又开始要求分红，多次向公司借钱，这些（事情），作为董事长的俞渝没有同意，并且几次都及时回函说明了原因。

阚敏提到，“可能是他自己的公司（指早晚读书）经营有问题”，借钱规模大致为几千万左右。

此外，李国庆在与俞渝进行离婚诉讼期间，曾主动提出和解谈判，李国庆单方面终止了和解，目前双方都要等待公正结果，并称李国庆有个问题：经常提A条件，我们回复后，他又提出B条件，这样的话我们很难往下谈。

6，未来当当路，何方？

此次事件中，也透露出一些关于当当经营情况的信息。

关于裁员传闻，阚敏表示：当当没有裁员，只是有个别不适合的人可能离开公司。没有高管离职。

关于不分红质疑，阚敏表示：电商行业竞争非常激烈，尤其是疫情期间，我们也需要资金。国内所有的电商行业、TMT行业都没有分红的先例，这是非常正常的。而且我们作为公司的骨干员工，也不希望用分红来削弱公司的现金流。

关于强制员工以年假冲抵延期复工天数，阚敏表示：复工我们是完全按照国家的规定，按法按规履行“四方责任”，没有任何不执行这一规则。

虽然如此，此次事件难免引起一些动荡。李国庆方面表示，自己获得小股东支持，而阚敏则称，企业管理层全都站在俞渝这边。两股势力交锋，必然还有浪涛。如果矛盾持续下去，恐怕对当当业绩也会有所影响。

俞渝还没出面。阚敏透露，她跟往常一样，状态平静，与当当团队讨论过去“书香节”促销的结果。没有什么特殊处理。关于李国庆的做法，俞渝认为是“一件荒唐的事”。

据李国庆透露，此次“接管公章、财务章”只是第一步，第二步是组阁组班子，第三步是进驻当当，开展办公，给俞渝贴封条。

不论此次事件是否荒唐，可以明确的是，它还会继续发酵。走过20年后，老店当当的未来引人注意。