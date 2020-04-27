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李国庆回应抢印章：依法接管，何来抢?

2020/4/27 12:55:44来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

针对外界质疑，李国庆在朋友圈做出回应，表示：依法接管章印，何来抢?

李国庆称：我创办并管理当当20年，昨天我接管当当，以俞渝我占公司91.71%股份，这本是家事，但我尊重那8.39%的小股东，为此召集股东会议，赢得53.865%（小股东三家持股公司8.39%，两家占8.01%投票我做董事长，总经理）。

对接管印章过程，他表示，自己持股东会决议和董事会决议，接管公章，财务章，并给原保管者写了收条。前后15分钟，没有任何撕扯，何来抢?！

李国庆提到，在新的章印管理办法出台前，自己独自保管这些章，白天绑在裤腰带，晚上放被窝里，期间自己承担掌印责任。“当当工作需要使用印章，尽管和我联系。

以下为李国庆朋友圈回应全文：

依法接管章印，何来抢?

我创办并管理当当20年，昨天我接管当当，以俞渝我占公司91.71%股份，这本是家事，但我尊重那8.39%的小股东，为此召集股东会议，赢得53.865%（小股东三家持股公司8.39%，两家占8.01%投票我做董事长，总经理）。

我持股东会决议和董事会决议，接管公章，财务章，并给原保管者写了收条。前后15分钟，没有任何撕扯，何来抢?！

至于带四个大汉，其实是新董事，董秘和我早晚读书公司摄像，助理，行政，司机等

当当股东，董事及阚敏监事和当当全体员工尽管放心，在新的章印管理办法出台前，我独自保管这些章，白天绑在裤腰带，晚上放被窝里，期间我承担掌印责任。

当当工作需要使用印章，尽管和我联系。

当当董事长兼总经理李国庆

2020.4.27

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