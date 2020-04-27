小米 MIUI 12 AI 通话支持拨打电话，聋哑人无障碍使用

IT之家4月27日消息 小米手机在今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI官方称，过去半年时间，大家谈论最多的词就是「动画」。为了挑战最强动画，必须有超级强悍的技术。MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。MIUI将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」。

IT之家获悉，除此之外，今天MIUI 12带来了超级壁纸。打通息屏、锁屏、桌面壁纸，为你带来连贯的解锁体验，突破空间的限制。当你通过指纹解锁的那一刻，奇迹发生。

另外，今天下午，小米宣布AI电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了400万个电话，广受好评。今天，AI电话助理正式升级为AI通话！你可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话。

在内测过程中，小米还收到了一些聋哑人外卖骑手的反馈，希望支持拨打电话功能。AI通话现已支持拨打电话。让每个人都能享受科技带来的美好生活是小米的愿景，也希望这些功能可以帮到更多人。