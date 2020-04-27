发挥全部实力！小米 MIUI 12 推荐使用旗舰级手机名单：小米 10/Pro/青春版...

IT之家4月27日消息 小米手机在今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

小米官方还发布了发挥MIUI 12全部实力的旗舰级手机推荐名单，包括小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro 5G、小米9（含尊享版）、小米MIX 3、小米8、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、Redmi K30 Pro、Redmi K20 Pro（含尊享版）。

MIUI官方称，过去半年时间，大家谈论最多的词就是「动画」。为了挑战最强动画，必须有超级强悍的技术。MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。MIUI将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」。

IT之家获悉，除此之外，MIUI 12还带来了超级壁纸。打通息屏、锁屏、桌面壁纸，为你带来连贯的解锁体验，突破空间的限制。当你通过指纹解锁的那一刻，奇迹发生。

另外MIUI 12还带来了包括隐私升级，小米健康、AI通话等功能。