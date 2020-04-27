吴文辉辞任阅文CEO后发内部信：想退休后在海边安静看书

阅文集团宣布管理团队调整。现任联席CEO吴文辉及一批高管将辞任目前管理职务，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武将出任阅文集团CEO和执行董事。吴文辉发内部信称，对于阅文，一直以来的理想是让任何人都能在阅文集团的平台上找到自己喜欢的文学类型；对于个人，想在“退休”之后，找个海边安静的看书。

吴文辉在内部信中表示，“今年，是阅文集团成立的5周年，也是起点中文网的18周年，作为创始人，就像看到自己的‘孩子’终于成年了。而在这一刻，就像许多‘父母‘一样，我们既要陪伴‘孩子’一起成长，也要适时地往后退一步，学会放手，让‘孩子’开启新的人生历程。”

吴文辉称，未来，阅文亟需基于IP，进一步去构建一个更加开放的生态和更符合未来趋势的新商业规则。这需要通过更彻底的管理转变，推动阅文在业务创新、技术突破、IP构建、生态构建等方面迈上新台阶。

谈到个人理想，吴文辉在内部信中透露：“对于我个人，我想在‘退休’之后，找个海边安静的看书。现在，感觉距离这个理想更近了，对未来的人生，我也充满期待。”

以下是吴文辉内部信全文：

各位阅文的兄弟姐妹们：

今年，是阅文集团成立的5周年，也是起点中文网的18周年，作为创始人，就像看到自己的“孩子”终于成年了。而在这一刻，就像许多“父母”一样，我们既要陪伴“孩子”一起成长，也要适时地往后退一步，学会放手，让“孩子”开启新的人生历程。因此，我和几位一直并肩到现在的创始伙伴共同做了一个决定，从今天开始，以另一种方式继续陪伴阅文成长：我将转任董事会副主席和非执行董事，同时也会和晓东、学松、庭锋等部分高管团队成员一起从管理职务切换为集团顾问的角色，以新的身份继续支持阅文的发展。曾与我们一起创建腾讯文学、现任腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武先生（Edward），以及腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠先生（Monkey），将分别出任阅文集团首席执行官和总裁，带领阅文和大家一起开启新的征程。

2001年，我与学松、庭锋、庆辰、罗立等几位同样热爱网络文学的朋友一起从论坛开始一步步创立了起点中文网，而这也成了我们这段重要人生历程的重要起点。从那时开始，我们就一直共同推动和见证着这个行业的每一步发展。

最早在团队里，我和学松是程序员，负责编程、技术维护一类的码农工作，庭锋、庆辰、罗立则凭借他们在网文圈的名气，负责发掘更多优秀的作者。后来，我们结识了晓东、朱靖、朱佳等越来越多的伙伴和朋友，在大家的信任与支持下，与百万文学创作者和亿万网络文学爱好者一起，携手将中国的网络文学发展成为一种全球领先的文化创意产业和文化现象。

十几年前，或许我们还很难想象，网络文学会发展到如今的样子。但我们却成功从无到有，开创了网络文学的商业模式、运行体系和版权拓展机制，尤其是奠定了付费阅读这样影响深远的基础商业规则，铺就了整个行业发展的基石。大家纯粹的初心和不懈的努力，激发了越来越多创作者、文学爱好者与行业伙伴的热情与潜力，把他们的热爱、才华和奉献汇聚在了一起，发出了前所未有的光和热，推动这个产业从小众走向大众，并拥有了更大的能量和全新的可能。从我们的平台上，走出了无数卓越的作家，也诞生了无数充满想象力和感染人心的故事，是他们给用户带去了持续的陪伴和不可言说的情感慰藉。

不仅如此，我们也看到，优质的文学作品价值历久弥新，以及以此为IP源头所创作的影视、动漫、游戏作品层出不穷，影响了一代又一代人；而新的商业环境和技术革命，也在为我们徐徐打开全新的发展大门。

经过多年的深耕和培育，阅文集团已拥有完善的创作生态和优质的内容储备，成为整个数字内容产业重要的IP源头。面向未来，网络文学的发展正在孕育新的产业可能，阅文亟需基于IP，带领行业进一步去构建一个更加开放的生态和更符合未来趋势的新商业规则。这是一段全新的征程，对我和创始团队而言，从起点中文网开始到今天，我们已经完成了商业模式创建和优质资源整合的阶段性光荣使命，接下来，阅文需要抱持一种开放和决心，通过更彻底的管理转变，推动阅文在业务创新、技术突破、IP构建、生态构建等方面，迈上新台阶。

因此，我们需要一个崭新的管理团队和协作模式，以便更好地强化网络文学与网络动漫、影视、游戏、电竞等腾讯数字内容业务的联动，更广泛地跟行业开放合作，进一步激发网络文学生态和优质IP的潜在能量。接下来，我和部分创始高管将主动退居幕后，把阅文的未来发展交棒给Edward和Monkey，相信他们一定可以带领阅文更深度地联动腾讯新文创生态，推动阅文的技术变革与业务创新，让阅文的生态绽放出更大的能量和价值。

Edward算是我的老朋友、老伙伴了。同样作为理工科毕业生，我和Edward对包括文学在内的文化内容，一直有着同样的热爱。据我所知，Edward自己就是一个书迷，大概十余年前就已经在追《庆余年》了。因为热爱，也因为我们对产业一致的认知和设想，多年来我们一直都是好搭档，好朋友。在腾讯文学的成立、对盛大文学的购并、以及阅文集团的成立、上市等关键历程中，Edward一直都给予了我非常大力度的支持，同时，Edward的泛娱乐和新文创思维和战略执行力，无论是对于阅文和腾讯整体业务的有机联动，还是对于行业的变革，都起到了关键的推动作用，《庆余年》等优秀案例正是共同创造、紧密协作的成果。新任总裁Monkey也在产品运营、商业模式创新及生态合作等方面，有十分丰富的管理经验。因此，我相信，在两位的带领下，阅文集团一定会有更多的可能性和更美好的未来。

对于阅文，我一直以来的理想是，让任何人都能在阅文集团的平台上找到自己喜欢的文学类型,并最大化促进各种题材、形式的内容创作，未来，作为副董事长，我将继续助力管理团队的平稳过渡，也会一直尽自己所能，支持阅文的发展，跟大家在一起！

同时，就如大家所知，对于我个人，我也一直有个理想，就是在“退休”之后，找个海边安静的看书。现在，感觉距离这个理想更近了，对未来的人生，我也充满期待。

感谢各位兄弟姐妹，也感谢所有作者朋友和行业伙伴的一直以来的支持和信任，能与大家共同并肩走到今天。经过多年的深耕和培育，阅文集团已经拥有完善的创作生态和优质的内容储备，成为整个数字内容产业重要的IP源头。今年以来公司整体业务也在健康成长！希望大家在新管理团队的带领下，继续保持初心，不断开拓创新，一起创造网络文学的美好明天！

黑暗之心 吴文辉

2020年4月27日