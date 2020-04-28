特斯拉取消本周复工计划：将于居家令解除后复工

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北京时间4月28日凌晨消息，据外媒报道，特斯拉已经取消了本周让加州弗里蒙特（Fremont）工厂的至少一部分员工复工的计划，改为在当地政府解除“就地避难”（shelter-in-place）命令的次日再复工。
据报道，一名油漆部门主管上周日向员工发出电子邮件称，本周他们不需要返厂工作。
特斯拉尚未就相关置评请求作出回应。
旧金山湾区的居家令将于5月3日到期。但据外媒报道，旧金山市长兰登·布里德（London Breed）在上周五表示，该地区的居家令很可能会被延长。
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