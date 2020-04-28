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唯品会年报：董事长沈亚持股12.7%，腾讯京东双双增持

2020/4/28 10:50:11来源：新浪科技作者：书聿责编：马卡评论：

北京时间4月28日上午消息，唯品会周一提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 20-F文件显示，截至今年3月31日，公司董事长沈亚和联合创始人洪晓波的持股分别为12.7%和6.8%，与2018年年报一致。此外，腾讯和京东两个大股东均增持公司股份。

文件显示，截至今年3月31日，腾讯旗下Tencent Mobility Limited持有唯品会12,852,698股普通股，持股比例为9.6%，依然为公司第二大外部股东。腾讯去年同期持有唯品会11,558,130股普通股，持股比例为8.7%。

此外，京东旗下公司合计持有唯品会10,103,435股普通股，持股比例为7.5%，依然为公司第三大外部股东。京东去年通过旗下Windcreek Limited持有唯品会9,644,034股普通股，持股比例为7.2%。

唯品会第一大外部股东Elegant Motion Holdings Limited和第四大外部股东High Vivacity Holdings Limited持股均未变化，前者持有16,510,358股普通股，持股比例为12.3%，后者持有8,952,810股普通股，持股比例为6.7%。

文件显示，前程无忧全体董事和高管的总持股数量为27,844,667股，持股比例为20.7%，去年总持股数量为27,881,305，持股比例为20.9%，变化不大。

唯品会在文件中披露，2017年至2019年期间，公司分别完成约3.35亿、4.374亿和5.663亿订单，净收入总额分别为729.1亿元、845.2亿元和929.9亿元人民币，年活跃用户规模为6900万。

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关键词：唯品会

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