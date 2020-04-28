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当当网上线专题《从摔杯到抢章》，推荐的书亮了

2020/4/28 11:05:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月28日消息 当当网推出了“从摔杯到抢章”专题图书活动，推荐的书籍涉及两性、婚姻、法律、运营。

IT之家了解到，4月26日李国庆率领六人赴当当公司抢夺公章，并在公司张贴《告当当网全体员工书》，告员工书指出，李国庆全面接管公司，负责公司的经营管理。俞渝不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。

当当网在当日晚间发表声明称，《公司法》第43条规定，修改公司章程必须有公司2/3表决权以上股东通过。当当网一直存在有效的章程，执行董事为俞渝。李国庆的决议所说事项，涉及修改章程，表决权不足2/3，因此“决议”无效。当当表示，李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。当当网业务照常进行，员工及管理团队一如既往、努力为读者提供优质服务。

之后当当网再声明称，当当网已经对李国庆的野蛮行为，采取法律行动。李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。

今日上午，李国庆发布当当网人事调整公告称，公司董事俞渝负责当当公益基金，阚敏(公司监事)改任财务副总裁，不再负责百货和市场部。

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关键词：当当网

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