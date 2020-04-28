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加盖公章！李国庆发布当当网人事调整公告：俞渝负责当当公益基金

2020/4/28 10:42:16来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月28日消息 今日上午，李国庆发布当当网人事调整公告称，公司董事俞渝负责当当公益基金，阚敏(公司监事)改任财务副总裁，不再负责百货和市场部

IT之家了解到，公告称各人事调整事项一周内完成交接。

公告指出，为加快当当网新业务的发展，特聘请王曦出任集团副总裁，负责知识付费、电子书、实体书店和融合出版业务。王曦曾参与创办当当网，前后在公司工作9年，领导过图书、电子书等业务部门；

聘请张巍（公司董事）出任集团副总裁，负责投资、融资业务。张巍连续为公司服务11年，曾分管投融资、新业务等；

聘请唐虓珲出任集团副总裁，负责IP、影视业务，兼管HR、行政和法务。唐虓珲先后在公司工作7年，曾任当当影业总经理，管理技能全面，后离职跟随李国庆创业；

聘请李铮出任集团副总裁，负责市场部。李铮连续为公司服务13年，曾任出版物事业部市场总监，长于新媒介运营和内容营销，后跟随李国庆参与创办“早晚读书”并担任市场副总裁；

聘请李雪梅出任总裁助理（董秘）。李雪梅连续为公司服务19年，曾任当当网行政经理、总裁秘书，此前担任“早晚读书”行政总监。

为推动公司发展，现管理人员的分工调整如下:

阚敏（公司监事）改任财务副总裁，不再负责百货和市场部。希望阚敏在新岗位上百尺竿头更进一步；

汪韵回归日百服装事业部任总经理，不再分管技术部；

雷大伟分管技术部。雷大伟任职副总裁经年，业务能力和职业操守均属一流；

公司董事俞渝负责当当公益基金。

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关键词：李国庆当当网俞渝

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