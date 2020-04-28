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一图看懂大疆Mavic Air 2无人机：最远10公里高清数字图传距离

2020/4/28 13:21:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月28日消息 今日上午，DJI大疆创新宣布推出航拍新旗舰御Mavic Air 2（以下简称御 Air 2），售价4999元。

IT之家了解到，御Air 2搭载了1/2英寸CMOS传感器，可拍摄4800万像素照片、4K/60fps视频及8K移动延时视频，重570g，支持34分钟的续航时间与最远10公里的高清数字图传距离。

御 Air 2机身经过重新设计，采用新型动力系统和空气动力学设计，重570克，最大飞行时间提升至34分钟，运动模式下最高飞行速度达19m/s。

御 Air 2 配备大疆独有的 OcuSync 2.0图像传输系统，提供低延时、稳定可靠的 1080p/30fps 高清视频，最大飞行距离达 10 公里。支持 2.4/5.8GHz 双频通信自动切换，具备40Mbps原片下载速度。

御 Air 2配备支持 Quad Bayer 技术的1/2 英寸传感器，是大疆御系列中首款实现以 120 Mbps 码流录制 4K/60fps 视频的无人机。支持H.265 编码格式。

御 Air 2 首次支持 HDR 视频、 1080p/240 fps 慢动作摄影和一键移动延时视频，还能以8K分辨率录制移动延时视频。

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关键词：大疆

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