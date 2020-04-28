苹果周四发布第二财季财报，中国市场是亮点

北京时间4月28日晚间消息，据国外媒体报道，新冠病毒疫情影响了全球智能手机需求，但苹果公司通过在中国市场折价销售iPhone 11，并推出新一代低端iPhone SE手机，在市场竞争中占据有利地位。

中国市场为苹果贡献着约15%的营收，是当前少有的亮点市场。本周四，苹果将发布其截至3月底的2020财年第二季度财报。届时，投资者将更希望了解其全球市场需求。

受疫情影响后，苹果已经关闭了美国和欧洲的零售店，而中国是唯一能够重新开放其所有门店的主要市场。

分析师称，由于疫情导致经济陷入瘫痪，预计消费者支出将会减弱。但作为全球第二大最具价值的科技公司，苹果通过推出新一代iPhone SE而更好地武装了自己。

投资银行Evercore分析师阿米特·达里亚纳尼（Amit Daryanani）在一份研究报告中称：“待疫情过后，面对市场的快速复苏，苹果要比大多数公司都处于更有利的地位。”

达里亚纳尼还补充说，售价399美元的iPhone SE的推出表明，苹果的供应链在经历数周的停摆后，已重新恢复活力。

早期的数据显示，疫情过后中国智能手机市场正在迅速复苏，而苹果的表现也不错。有数据显示，上个月iPhone在中国的销量同比增长21%，较2月份增长了三倍多，这意味着第二财季iPhone在中国的销量可能仅下滑1%。

据分析师预计，苹果第二财季营收同比将下滑6%，净利润将下滑11%。