李国庆发当当人事调整公告，律师称盖章不一定有效

4月28日上午消息，刚刚，当当创始人李国庆通过微博，发布了当当网人事调整公告，其中俞渝被调整负责当当公益基金。公告中依然加盖了“北京当当科文电子商务有限公司”公章，不过律师分析，这可能并没有法律效力。

此前，李国庆赴当当“夺章”引起热议。浙江晓德律师事务所律师、创始人陈文明指出，一个公章盖出去，具有代表公司的意志，但是加盖公章并不意味着就能代表全体公司股东或者是公司的利益。

“公章在手也只能够从形式上来控制公司，但是实际上是否代表公司意志的话，这个要根据股东会或者是董事会的相关的这个情况来定。”至于加盖公章这个行为是否合法有效，陈文明指出，取决于股东会或者说董事会的相关的会议决议或者股东会议的会议纪要。

也就是说，李国庆虽然公章在手，但未必可以代表当当发布人事任命。

此前，李国庆方面发布的《告当当网全体员工书》显示，作为当当公司创始人及控股股东，李国庆已于2020年4月24日依法召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会，由李国庆、俞渝、潘跃新、张巍、陈立均担任董事，同时通过新的《公司章程》。同日，公司依法召开了第一届董事会第一次会议，选举李国庆为董事长与总经理。

对此，当当方面明确表示，“24号的股东会没有通知俞渝。所有股东都没有得到通知。”

北京勇者律师事务所主任易胜华律师向新浪科技分析，《公司法》规定：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，章程另有规定的除外。如果章程规定必须提前通知，而4月24日召开的临时股东会没有通知俞渝的话，股东会的召集程序就存在问题。

陈文明指出，如果说没有履行通知义务的话，那么召开股东会的合法性肯定有问题，而既然召开合法性存在问题，那么所形成会议的决议当然也存在问题。