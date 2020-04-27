当当老员工亲述：李国庆和俞渝，钱多了，人散了

26日上午，李国庆一行人进入当当网在北京的总部静安中心，以股东名义取走40余枚行政、财务公章，宣布“接管当当”，并留下《告当当网全体员工书》。当当公司当场报警，宣布公章无效。之后当当召开媒体会，向记者称李国庆离当当“越远越好”。直至27日，李国庆和俞渝一方各执一词轮番发声，相关信息一度霸屏热搜。



“你不要用两个企业家内斗来看这件事，他们就是离婚状态下的人，憋着一股劲争夺自己的最大利益，李国庆突袭当当的原因之一也是为了清算分手费。”



刘乐（化名）2011年加入了当当网市场部，后来离职，是当当网的老员工，与当当夫妇二人都很熟悉。

他向网易科技表示，李国庆存在暴躁、情绪化的一面，但本人并不是想象中的那么冲动，做事也有策略。“他本人就在当当离职员工群里，老当当员工很多人还是偏向他的，呼声很高。”

而俞渝也没有看起来那么好欺负，“我还在的时候，虽然国庆总负责业务层面，但很多时候最后的决策已经是俞渝来决定了，她藏得比较深，用了很长时间一点点蚕食掉了公司的管理权。”

在刘乐眼中，这对创业伉俪也曾有过温情时刻。“李国庆说每天晚上都会等俞渝下班回家，这是真的，一家人还会一起出去旅游，孩子一直是两个人的纽带，他们对孩子都不错。”

而夫妻二人反目成仇至此，在这位当当老员工看来更多是因为利益。“你可以清晰的看到，2016年当当完成私有化退市后，十几年亏损终于开始赚钱，每年5-8个亿净利，面临巨大的利益双方展开了博弈，夫妻二人的矛盾越来越激化。”

“钱多了，人散了。”刘乐总结。

以下是刘乐自述，由《网易科技》独家整理呈现：

李国庆突袭当当是个警告

李国庆不是一个多么冲动的人，之前摔杯也好，这次安排律师准备《告当当网全体员工书》也好，都是深思熟虑后做足准备的，他知道他在做什么。

你可以看这两件事最直接的结果：没花一分钱就上了头条。

李国庆喜欢博眼球，知道怎么制造话题，知道媒体喜欢什么。不管是他的创业项目“早晚读书”，还是正在筹备“4.23书香节”大促的当当网，现在都需要流量。危机背后是机遇，过去李国庆每次因为大嘴上了热搜，都会增加当当的曝光量，订单量也会有明显增长。

可以讲，博头条、博眼球是李国庆带给当当网的基因。

我们这些当当老员工对这些八卦见怪不怪，这家公司的尺度很大。当当是一家在电商行业屹立20年的企业，这是一家懂电商、懂战斗的企业。可能对承受力比较弱的新员工来说会有点波及情绪，但应该也不会对当当网本质业务产生什么影响，反而会通过免费的流量大赚一笔。

而这次李国庆突袭当当制造闹剧，背后原因有被驱逐出了一手创办20年公司的不满感、失落感，但我会把这件事理解为是一种要挟或警告。

李国庆现在资金上应该出现了困扰。当当昨晚的记者会也提到了，他之前向俞渝借过钱，俞渝没给他，在这之后出现了这次激进的举动。

他现在自己创业，做在线APP、养人、租房都需要钱，他虽然是大佬，但手上应该没有多少现金。“早晚读书”直到现在仍然没有传出融资消息，并且现在整个融资大环境也不好，经济压力是客观存在的。

他不仅需要沾上当当的流量，也需要俞渝掏钱给他养团队。

离婚是门学问，背后涉及的财产、孩子、亲情，盘根错节。他知道以这种方式接管当当不太现实的，这次的风波很可能是无效的。但这么做已经实现了他的目的——离婚案以及当当财产重新分割这件事暴露在了镁光灯之下。

他要的就是施压。第一回合是突袭当当带走公章，再不给钱就有第二回合，甚至第三个回合，一步步要挟警告俞渝掏钱。

俞渝的行事风格是比较保守的，为了平息事态发展，大比例会给他钱。不过当当也报警了，俞渝应该也是真的很想抓他。

钱多了，人散了

我还在当当的时候，李国庆和俞渝的沟通还是比较顺滑的。

当时，国庆总主要负责业务增长层面，俞总负责财务、人力和行政等。遇到大事两人也会有讨论，不过这时候一些最后的决策已经是俞渝来决定了，因为她管着钱。

公司里一直有八卦，说两个人早就不在一个房间睡了，夫妻俩不是特别密切的状态。但是，还是能看到还有感情，李国庆说每天晚上都会等俞渝下班回家，这个不是假的，一家人还会一起出去旅游玩，孩子一直是两人关系的纽带，他们对孩子都不错。

不过后期两人的分歧其实越来越大，两个人的基因太不一样。

我举个例子，李国庆非常喜欢公关，俞渝很不喜欢公关。俞渝掌权之后，当当很长时间没有公关总监岗位。

李国庆本人很豪爽，管理团队也是不拘小节。他掌权的时候，当当确实存在着铺张浪费的现象，内部也有腐败问题，这些都是俞渝所无法忍受的。因为很多事情存在分歧，两个人彼此都在消耗。

两人真正的权利争夺战爆发在2014年。

2014年年底，李国庆与俞渝达成了个共识，自2015年1月起，俞渝管老当当，又称大当当，他去开辟新当当，又称小当当，即自出版、实体书店、电子书、百货自有品牌等新业务。

内部的人清楚，李国庆带领的这些新业务其实成功的很少，前后投了大几千万，那个时候创业环境其实很好，但是没有获得理想回报。2017年前后，俞渝不愿意再投资了，2018年1月，新业务以“少数服从多数”的原则，被俞渝强制收回，20-30个项目团队，好几百人都被赶走了。

其实，2016年当当私有化之后，夫妻二人的关系应该已经势如水火。

当当亏损了十几年，终于开始慢慢盈利了，每年5-8亿净利。这对于很多企业来讲可能没什么，但是当当很特殊，这对夫妻控制了90%以上的股权，没有乱七八糟各种资本在里面参与。之前公司一直亏损，夫妻两个忙着打拼顾不上其他。现在公司盈利了，变成了份巨大的利益，夫妻间的博弈也越来越激烈。

俞渝一直是藏得比较深的，一点点的蚕食这家公司的管理权，做了很多幕后工作。李国庆大大咧咧的，就像是温水里被煮的青蛙，等他发现要被妻子宣布出局的时候，他已经被煮熟了，反抗不了了。

这件事走到现在，下一步其实就是争夺孩子的较量。他们二人的儿子持有18.65%的股权。

昨天深夜，李国庆先曝光了他与儿子的微信聊天记录，但这并不代表儿子偏向了他。其实他们夫妻二人对孩子都不错，如果说偏向的话，我觉得儿子是有点偏向妈妈的，男孩嘛，和妈妈都稍微亲一点。

之前谁做大当当，谁做小当当，背后这个孩子的意见至关重要。李国庆之前在采访中也提到过，2014年夫妻两个老吵，老打，最后是他们的儿子拍板，他说妈妈去管大当当，爸爸去做新业务（小当当）。

还好他们的孩子现在已经成年了，不然看到父母如此反目成仇，伤害太大了。

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