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美国警告印度：收“谷歌税”可能会招致报复

2020/4/29 7:06:18来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

4月29日消息，据印度媒体报道，美国已经发出警告，印度对外国网络广告平台征收6%的均衡税，可能会对印度海外贸易造成损害，增加印度公司在国外的经营活动遭受所在国报复的风险。美国称，印度违背国际公认原则，采取的是双重征税。

美国的贸易壁垒最新报告还指出，印度数字贸易存在一系列问题，如数据本地化要求、对跨境数据流动进行限制、扩大强制转让知识产权以及对国内数字产品实行优惠待遇等。华盛顿“强烈建议印度重新考虑这些政策”。

美国政府称，征收均衡税，或所谓的“谷歌税”，是对国际公认原则的改变，数字税收机制应建立在多边基础上，不能双重征税。

2016年，印度对谷歌、Facebook和Netflix等公司开征网络广告税，即均衡税。今年，印度将其范围扩大到源自印度的所有跨境电商交易。

美方称，印度电商行业外资限制政策，限制了许多电商为印度市场服务的能力。印度允许外资电商从事B2B业务，但禁止外资电商从事直接面向消费者或以库存为基础的零售业务。

美国称曾积极寻求双边和多边机会，以增加进入印度市场的机会，但美国出口商继续遇到严重的关税和非关税壁垒，阻碍美国产品进入印度，特别是乳制品、家禽和高端专业设备。

为了解决双方贸易纠纷，两国已经展开了长达一年多时间谈判。

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关键词：谷歌

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