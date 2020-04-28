Google Pixel Buds 2 上市：179 美元，神奇配色一缺三

IT之家4月28日消息 据IT之家网友投稿，日前Google Pixel Buds 2正式开售，Google Play商店也推送了Pixel Buds应用更新，并标明“此应用适用于Google Pixel Buds（第二代）”。

IT之家本月6日曾报道，Google Pixel Buds 2现身第三方电商网站，曝光了其售价179美元，并拥有4种配色：

Clearly White（十分白）: GA01470

Oh So Orange（如此橙）: GA01471

Almost Black（这么黑）: GA01478

Quite Mint（相当薄荷）: GA01918

目前Google Pixel Buds 2也已登录Google Store，但仅有Clearly White在售，其他三种配色可添加至等待列表，谷歌表示将在开售时邮件通知用户。百思买也已上架Clearly White配色的Google Pixel Buds 2，售价同样为179美元且包邮。

Google声称Google Pixel Buds 2在室内可以穿个三个房间依然保持连接，而在室外的连接距离可以跨越整个足球场。Google Pixel Buds 2一次充电能够获得5小时续航，配合无线充电盒可提供24小时的播放时间。通过“Hey Google”可以使用Google Assistant，并且Google Pixel Buds 2还支持阅读通知。

此外，Google还介绍了即将推出的快速配对、电量通知和查找设备功能。

