内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

员工薪酬中值的1085倍！谷歌CEO皮查伊去年薪酬2.81亿美元

2020/4/25 8:31:40来源：凤凰科技作者：箫雨责编：微尘评论：

谷歌母公司Alphabet周五在一份监管文件中称，公司CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)去年被授予了2.81亿美元薪酬，成为世界上薪酬最高的高管之一。

皮查伊

根据Alphabet周五向美国证券交易委员会提交的委托书，皮查伊去年的基本年薪为65万美元。Alphabet已表示，皮查伊今年的基本年薪将涨到200万美元。Alphabet还在委托书中称，皮查伊的薪酬是公司员工薪酬中值的1085倍。

在皮查伊的2.81亿美元薪酬中，绝大部分是股票奖励，其中一部分股票奖励取决于Alphabet相对于标准普尔100指数中其他公司的股票回报率。这就意味着皮查伊的薪酬可能会少很多，也可能多很多。

去年年底，Alphabet联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)退出管理层。皮查伊从佩奇手中接过了Alphabet CEO职务。现在，这位47岁的高管必须带领Alphabet度过新冠肺炎危机和经济衰退。皮查伊已经大幅收缩了今年的招聘和投资计划。

另外，Alphabet还披露了公司前首席法务官大卫·德拉蒙德(David Drummond)妻子的薪酬。去年9月，德拉蒙德与另外一位曾经在法务部门工作的员工结婚。文件显示，德拉蒙德妻子去年的薪酬约为19.7万美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌皮查伊

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    