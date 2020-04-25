员工薪酬中值的1085倍！谷歌CEO皮查伊去年薪酬2.81亿美元

谷歌母公司Alphabet周五在一份监管文件中称，公司CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)去年被授予了2.81亿美元薪酬，成为世界上薪酬最高的高管之一。

皮查伊

根据Alphabet周五向美国证券交易委员会提交的委托书，皮查伊去年的基本年薪为65万美元。Alphabet已表示，皮查伊今年的基本年薪将涨到200万美元。Alphabet还在委托书中称，皮查伊的薪酬是公司员工薪酬中值的1085倍。

在皮查伊的2.81亿美元薪酬中，绝大部分是股票奖励，其中一部分股票奖励取决于Alphabet相对于标准普尔100指数中其他公司的股票回报率。这就意味着皮查伊的薪酬可能会少很多，也可能多很多。

去年年底，Alphabet联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)退出管理层。皮查伊从佩奇手中接过了Alphabet CEO职务。现在，这位47岁的高管必须带领Alphabet度过新冠肺炎危机和经济衰退。皮查伊已经大幅收缩了今年的招聘和投资计划。

另外，Alphabet还披露了公司前首席法务官大卫·德拉蒙德(David Drummond)妻子的薪酬。去年9月，德拉蒙德与另外一位曾经在法务部门工作的员工结婚。文件显示，德拉蒙德妻子去年的薪酬约为19.7万美元。