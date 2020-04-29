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华为折叠屏智能机新专利曝光：柔性屏在内，屏占比更高

2020/4/29 10:26:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月29日消息 目前，华为已经发布了两款可折叠智能手机Mate X和Mate Xs，当把手机折叠起来的时候，这两款手机的柔性屏幕都是在外面。据悉，华为将在2020年下半年推出另一款折叠式手机，这一次华为将采用不同的设计。

华为的新折叠手机将是什么样子，目前还不得而知。不过，来自华为的一项新的设计专利显示，可能是类似于三星Fold的设计。

据荷兰媒体Letsgodigital报道，2019年7月12日，华为在中国申请了外观设计专利。该专利于2020年4月28日获得批准。共有16张彩色产品图片，从多个角度展示了该设备。

华为专利中的可折叠手机可以展开成平板电脑大小，柔性显示屏在内侧，类似于Galaxy Fold。不过，看不到刘海和打孔摄像头，采用了全面屏设计，屏幕边缘较窄。

手机也在外面多了一块屏幕，但还是和Fold有明显的区别，因为华为选择将四摄系统直接放在了前置显示屏旁边。因此，第二块屏幕的宽度明显减小。

目前的华为Mate Xs拥有四个摄像头，专利中的折叠手机虽然摄像头的数量没有变化，但这次华为似乎打算为折叠手机配备变焦镜头，因为底部的摄像头镜头是方形的，而不是圆形的。

IT之家了解到，华为可能将在2020年10月左右发布新的可折叠智能手机，届时Mate 40系列也有望发布。新的折叠手机是否会采用专利中的设计，目前还不清楚。

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关键词：华为

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