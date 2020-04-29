GPS全球定位系统已上线运行25年

IT之家4月29日消息 GPS全球定位系统迎来25岁生日，1995年4月27日，这些由美国航天部队运营的导航卫星星座全面投入使用，不过美国航天司令部在3个月后的7月才正式宣布了这一消息。

1957年，当时约翰-霍普金斯大学应用物理实验室（APL）的两位美国物理学家发现，他们可以通过无线电信号上的多普勒效应计算出苏联斯普特尼克卫星的轨道位置。不久之后，应用物理实验室的副主任弗兰克-麦克卢尔（Frank McClure）意识到，反过来，如果知道了卫星的位置，就能算出地球接收器的准确位置。

后来他们设计了一些实验系统，用于军事上的应用，20世纪70年代，美国国防部开始研究现在的GPS。1983年，朝鲜一架客机因导航失误被苏联击落后，美国总统罗纳德-里根下令将该系统提供给平民使用。

IT之家了解到，1995年美国航天部队的全球定位系统全面投入使用。虽然第一颗GPS卫星于1978年发射，但直到1995年，第一颗卫星星座才建成并宣布全面投入使用。此后，它已成为世界各地军事、生活导航、高速公路交通监控、金融交易、农业甚至仓库管理等方面的必备工具。

据美国航天局称，目前有31颗GPS卫星在服役，新的GPS III型卫星的使用寿命更长，而且安全性、信号完整性和准确性更高，预计将取代这些卫星。其中第一颗GPS III卫星“维斯普奇”号于2018年发射，第二颗“麦哲伦”号于2020年3月27日服役。

“25周年纪念日对我们来说是一个巨大的、重要的时刻。我们为能够为全球约60亿用户提供这种全球通用的服务而感到非常自豪，”SOPS第二任指挥官斯蒂芬-托斯中校说，“庆祝这个周年纪念日让我们有机会认识到我们已经走了多远，同时也让我们对我们的计划和我们在执行中的作用感到振奋。”