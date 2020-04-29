华为周跃峰：华为存储已多年国内第一，目标全球第一

4月29日午间消息，华为近日举办线上媒体沟通会，华为云与计算BG副总裁、数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰分享了华为OceanStor存储的布局。他透露，2019年华为存储收入全球排名第四，国内市场已连续几年排名第一。

华为云与计算BG副总裁、数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰

周跃峰指出，目前只有<2%的数据被保存，<10%的数据被应用，海量的数据未被存储和应用是数字化经济当中最大的问题之一。而华为构建了面向数据采集、数据存储和数据管理的全面能力，帮助企业解决数据管理难题。

周跃峰援引市场机构Gartner发布的2019Q4数据显示，华为存储收入全球排名第四，中国市场连续多年排名第一。在全闪存收入方面，华为存储增长排名第一，“华为公司成为全球第一的存储厂商指日可待。”周跃峰说。

在他看来，华为存储业务快速增长背后，是持续的研发投入和创新。华为在数据存储领域的布局已达18年，超过4000名工程师从事存储研发，存储专利超过800件。通过在存储相关的芯片、算法、架构等方面进行压强式的投入，华为存储产品得以实现从追赶到领跑。

他举例称，华为将AI芯片融合到存储产品中，配合相应的算法，让存储产品更加智能。“过去当一个盘可能要发生问题的时候，能不能提前被检测出来被称作为亚健康。有了我们这一套智能的技术，华为公司存储在亚健康检测上，是世界领先的。”

对于华为存储2020年的发展规划，周跃峰称一方面要维持在中国市场第一的地位，另一方面是在海外市场更进一步，比如进入全球排名前三。

不过他也指出，虽然国内很多企业开始使用华为存储，但还有大量企业对国产设备抱有疑虑。华为今年将推出更多解决方案来匹配中国的新基建建设。

据悉，华为公司的存储产品接下来会统一使用OceanStor品牌，OceanStor又会分为几大系列：面向高端的全闪存系列OceanStor Dorado；今年会发布OceanStor Pacific，取代之前的Fusion Storage品牌，在海量数据情况下可以做到极致性价比；同时华为今年还会推出面向超算、边缘场景的存储产品。

“通过系列化的存储，面向不同的场景，构建不同的性价比和竞争力，让我们的客户能够得到最好的选择。”周跃峰说。