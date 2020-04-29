Xbox公布金会员五月会免阵容：《战锤40K：审判官-殉道者》等

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IT之家4月29日消息 Xbox今日公开了2020年5月XboxLive金会员会免游戏阵容，IT之家报道，本期会免包括《战锤40K审判官-殉道者》以及《霸王2》两款游戏。
具体来看，XboxOne平台：
《越野英雄4》5月1日至5月31日
《战锤40K审判者-殉道者》5月16日至6月15日
Xbox360：
《Sensible World of Soccer感官足球世界》（向下兼容）5月1日至5月15日
《霸王2》（向下兼容）5月16日至5月31日
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