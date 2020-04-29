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Xbox公布金会员五月会免阵容：《战锤40K：审判官-殉道者》等

2020/4/29 14:47:58来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月29日消息 Xbox今日公开了2020年5月XboxLive金会员会免游戏阵容，IT之家报道，本期会免包括《战锤40K审判官-殉道者》以及《霸王2》两款游戏。

具体来看，XboxOne平台：

《越野英雄4》5月1日至5月31日

《战锤40K审判者-殉道者》5月16日至6月15日

Xbox360：

《Sensible World of Soccer感官足球世界》（向下兼容）5月1日至5月15日

《霸王2》（向下兼容）5月16日至5月31日

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关键词：Xbox

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