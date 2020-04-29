内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO ColorOS 全球月活跃用户数突破3.5亿

2020/4/29 17:01:14来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月29日消息 4月29日，ColorOS 官放公布 ColorOS 全球月活跃用户数已超3.5亿，支持 72种语言，覆盖超过 140个国家和地区。

2013年，ColorOS 全球首次亮相；2014年 ColorOS 行业首创了「天际呼吸灯」；2015年ColorOS 确定系统核心理念为「快稳省」；2017年，ColorOS 软件商店累计分发量超过1000亿。2019年11月，ColorOS 7正式发布，以「轻」为核心构建了无边界设计2.0，在UI、交互、动画、声效等方面进行了优化，围绕「快」在畅快使用、高效体验上做出了一些列创新功能。

据IT之家报道，全新的 ColorOS 7.1 与 OPPO Find X2系列一同发布，针对120Hz刷新率屏幕带来了O1超感画质引擎；同时ColorOS 系统流畅性的核心技术UI Firs也进一步升级；为了进一步帮助用户提升工作、生活效率，ColorOS 7.1还推出了超级文本、通话翻译、录音转文本等多项实用功能。

此外，ColorOS 7.1 还带来了全新升级的 Hyper Boost 3.0，Hyper Boost3.0 能够根据用户使用场景智能地调整系统资源分配，在保证游戏帧率稳定的同时降低游戏功耗。OPPO 实验室数据显示，Hyper Boost 3.0 能让 CPU 资源利用效率最高提升 30%、整机功耗最高降低 12%、温度最高降低1.4℃ ，开启 Hyper Boost 3.0后和平精英可长时间稳定运行 90FPS 高帧率模式。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ColorOS 7ColorOSOPPOReno

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    