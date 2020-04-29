OPPO ColorOS 全球月活跃用户数突破3.5亿

IT之家4月29日消息 4月29日，ColorOS 官放公布 ColorOS 全球月活跃用户数已超3.5亿，支持 72种语言，覆盖超过 140个国家和地区。

2013年，ColorOS 全球首次亮相；2014年 ColorOS 行业首创了「天际呼吸灯」；2015年ColorOS 确定系统核心理念为「快稳省」；2017年，ColorOS 软件商店累计分发量超过1000亿。2019年11月，ColorOS 7正式发布，以「轻」为核心构建了无边界设计2.0，在UI、交互、动画、声效等方面进行了优化，围绕「快」在畅快使用、高效体验上做出了一些列创新功能。

据IT之家报道，全新的 ColorOS 7.1 与 OPPO Find X2系列一同发布，针对120Hz刷新率屏幕带来了O1超感画质引擎；同时ColorOS 系统流畅性的核心技术UI Firs也进一步升级；为了进一步帮助用户提升工作、生活效率，ColorOS 7.1还推出了超级文本、通话翻译、录音转文本等多项实用功能。

此外，ColorOS 7.1 还带来了全新升级的 Hyper Boost 3.0，Hyper Boost3.0 能够根据用户使用场景智能地调整系统资源分配，在保证游戏帧率稳定的同时降低游戏功耗。OPPO 实验室数据显示，Hyper Boost 3.0 能让 CPU 资源利用效率最高提升 30%、整机功耗最高降低 12%、温度最高降低1.4℃ ，开启 Hyper Boost 3.0后和平精英可长时间稳定运行 90FPS 高帧率模式。