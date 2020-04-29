美国测温仪短缺，亚马逊转而向中国大华科技订购

北京时间4月29日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊从中国浙江大华技术股份有限公司购买了测温摄像机，用于在新冠病毒疫情期间测量工人的体温。

一位知情人士称，大华科技本月向亚马逊发运了1500台测温摄像机，交易价值近1000万美元。另一位知情人士称，目前亚马逊在美国至少使用了有500套大华科技的系统。

亚马逊此举，正值美国食品与药品管理局（FDA）警告测温设备短缺之际，并表示不会叫停某些未经该机构批准的热像仪的大范围使用。当前，由于市场需求过高，美国本土红外热像仪供应商菲力尔公司（FLIR Systems）被迫优先为医院和其他关键机构提供产品。

亚马逊拒绝对是否从大华科技购买了测温摄像机发表评论，但表示其硬件符合国家、州和当地法律，其体温检查是为了支持员工的健康和安全。亚马逊还表示，该公司正在安装来自“多家”制造商的热成像仪，但拒绝透露这些制造商的名称。

大华科技是全球最大的监控摄像头制造商之一，该公司表示，不讨论客户的购买活动，并遵守适用的法律；大华科技致力于通过科技来缓解新冠病毒的传播。

在疫情期间，大华科技的热像仪已在医院、机场、火车站、政府办公室和工厂被广泛使用。一位知情人士称，IBM也下了100台订单，汽车制造商克莱斯勒（Chrysler）下了10台订单。