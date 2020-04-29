内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓平板

华为平板M6系列获EMUI10.1.0.135更新：新增多设备控制中心

2020/4/29 23:06:37来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月29日消息  据IT之家热心网友反馈，华为平板M6 10.8英寸/平板M6 8.4英寸/ 平板M6高能版EMUI10.1 版本 10.1.0.135，本次更新新增了多设备控制中心，可以实现智能设备间的协同，同时合入了安卓安全补丁。

据了解，本次EMUI10.1版本 10.1.0.135发布，主要是推送给内测报名成功的用户。去年年底，华为平板M6开启EMUI 10公测，同时升级Android 10及方舟编译器。



分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为平板华为平板M6

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    