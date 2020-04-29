华为平板M6系列获EMUI10.1.0.135更新：新增多设备控制中心

IT之家4月29日消息 据IT之家热心网友反馈，华为平板M6 10.8英寸/平板M6 8.4英寸/ 平板M6高能版EMUI10.1 版本 10.1.0.135，本次更新新增了多设备控制中心，可以实现智能设备间的协同，同时合入了安卓安全补丁。

据了解，本次EMUI10.1版本 10.1.0.135发布，主要是推送给内测报名成功的用户。去年年底，华为平板M6开启EMUI 10公测，同时升级Android 10及方舟编译器。







