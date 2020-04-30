微软 Win10 快速预览版 19619 推送

IT之家4月30日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19619.1000系统更新。

在搜索框轻松访问COVID-19信息

微软表示，用户现可通过Windows的搜索栏快速访问有关新冠肺炎的相关信息。从本周开始，用户将在Search Home中看到COVID-19的信息横幅。

在Your Phone应用中控制音乐和音频

IT之家了解到，微软还带来了另一个功能的预览，用户将可以从Your Phone应用程序中控制音乐和音频应用。同时，音轨将在手机和PC间保持同步。

音频播放器控制要求

运行Windows 10 2018年10月或更高版本更新的PC。

运行7.0以上版本的Android手机。

在Android通知中支持媒体控件的应用。

单个音频应用需在Android手机上授予通知权限。

需要注意的是，这一功能正在逐步推出，因此可能需要几天时间才能出现在Your Phone应用中。

一般变更和改进

如果“ 设置”>“时间和语言”>“时间”下的“同步”按钮因网络连接失败，那么该错误现在会告诉用户问题所在。

修正