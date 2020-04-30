内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软 Win10 快速预览版 19619 推送

2020/4/30 8:15:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月30日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19619.1000系统更新。

在搜索框轻松访问COVID-19信息

微软表示，用户现可通过Windows的搜索栏快速访问有关新冠肺炎的相关信息。从本周开始，用户将在Search Home中看到COVID-19的信息横幅。

image.png

在Your Phone应用中控制音乐和音频

IT之家了解到，微软还带来了另一个功能的预览，用户将可以从Your Phone应用程序中控制音乐和音频应用。同时，音轨将在手机和PC间保持同步。

image.png

音频播放器控制要求

  • 运行Windows 10 2018年10月或更高版本更新的PC。

  • 运行7.0以上版本的Android手机。

  • 在Android通知中支持媒体控件的应用。

  • 单个音频应用需在Android手机上授予通知权限。

需要注意的是，这一功能正在逐步推出，因此可能需要几天时间才能出现在Your Phone应用中。

一般变更和改进

  • 如果“ 设置”>“时间和语言”>“时间”下的“同步”按钮因网络连接失败，那么该错误现在会告诉用户问题所在。

修正

  • 修复了一个问题，该问题导致一些Insiders用户在最近几个版本中均出现DPC WATCHDOG VIOLATION的错误检查。

  • 修复了在浏览器中输入内容时可能导致日语IME意外进入“私人”模式的问题，即使该浏览器未处于“私人”模式也是这样。

  • 修复了导致许多Schannel错误出现在系统事件日志中的问题。

  • 修复了导致intl.cpl的“其他设置”>“货币”的文本字符串中显示一些意外字符的问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    