不受 OEM 限制，Win10 PC 更新 Intel 显卡驱动程序更轻松

IT之家4月28日消息 出于OEM/PC制造商验证的原因，英特尔的GPU显卡驱动程序拒绝在某些Windows 10 PC上安装。幸运的是，英特尔表示，它终于开发出了一种解决方案，可以让你在未经PC制造商批准的情况下更新英特尔图形驱动程序。

当前，PC制造商阻止用户部署从英特尔网站下载的Intel驱动程序，并且会影响带有OEM定制功能的设备的所有用户。

如果你无法安装Intel发行的驱动程序，则意味着你的计算机制造商（HP，ASUS，Dell等）已经自定义其预安装的Intel图形驱动程序，从而阻止用户从Intel网站下载并安装的图形驱动程序。

在这种情况下，你必须从系统制造商那里获取显卡驱动程序更新，这是个坏消息，因为PC制造商通常不对这些图形驱动程序进行更新。实际上，一些制造商甚至没有为低端和中端设备发布过驱动程序更新。

英特尔表示，已将通用驱动程序更新与OEM定制脱钩。根据英特尔的说法，用户现在可以在Intel放出GPU驱动程序时对其进行更新，而不会丢失OEM PC制造商启用的设置。

IT之家分析，换句话说，你不再需要等待OEM发布新的驱动程序，如果没有其他限制，你应该可以从Intel的网站上下载并正常安装它们。

“图形驱动程序智能安装增强功能使终端用户可以将具有OEM DCH驱动程序的系统升级到较新的英特尔通用DCH驱动程序。按照微软DCH驱动程序设计原则，在此升级过程中将保留OEM定制。”

尽管这消除了OEM所需的验证，但英特尔警告称，强行使用其通用驱动程序可能会导致某些设备出现问题。如果更换驱动程序后发现性能问题或特定于平台的问题，英特尔建议还原为OEM驱动程序。

英特尔表示，它将在短时间内开始对驱动程序和支持助手工具进行这些更改。