百大UP主相继被“锤”，到底谁在“暗杀”B站？

B站 “百大暗杀名单”又新增一位流量Up主。

日前，B站粉丝排名前十的Up主“机智的党妹”在最新发布的视频里说道：“我被勒索了！”

她在视频里表示，公司的服务器遭到病毒攻击，自己正在制作中的数百G视频素材全部被加密，黑客还留下了嚣张的“勒索信”——想要拿回文件请交钱。截止此时，这段视频在全网已有超过500万的播放量。

继B站认证的百大UP主“花花与三猫CatLive”被“锤”到退站、“徐大sao”被质疑诈捐之后，有网友调侃，这是又一“百大UP主”中枪的证据。

“百大暗杀名单”是网友颇具阴谋论意味的调侃，原因是近期B站知名流量博主相继陷入争议或困境，遭到网友或其他Up主的质疑或攻击，最终在站内掀起大范围攻击和讨论的情况。

对此，凤凰网科技联系到“机智的党妹”本人，在她看来，B站最近的遭遇是因为树大招风，而百大暗杀名单不过只是一个“梗”，“实在没办法想象是有人恶意针对 （B站） ，太恐怖了，我不敢想”，党妹说道。

在“百大暗杀名单”这个梗背后，最近的B站的确不太平。与其说“暗杀百大UP”，不如说是B站内部的撕裂与纷争愈演愈烈，锤人风气盛行、UP主人设崩塌、弹幕礼仪不再，B站陷入成长的烦恼。

锤人重灾区B站

疫情加速了B站的成长，也助长了它的芜杂。

根据工信部透露的数据，一季度疫情期间移动互联网流量同比增长了40%，B站CEO陈睿也在最新一季度的财报会议中表示，一季度用户增长幅度、时长、活跃度都远超预期。

“B站正在逐步破圈”，陈睿这样形容现阶段的B站。从四季度财报数据可知，每天上B站的人数同比前一年增加了四成 （DAU为3790万） ，签约斗鱼一姐、举办出圈跨年晚会，流量领域剑拔弩张的竞争势头，对B站来说不过是“洒洒水”。

在线上流量达到高峰的节点，“小破站”多生事端。继财经新秀自媒体“巫师财经”被“锤”抄袭知乎、洗稿之后，揭丑、互锤、曝黑幕的内容，似乎就没有停过。

今年3月，美食区博主“徐大sao”被指控诈捐、生活区博主“纳豆奶奶”被污蔑加入日本国籍，更早的有“花花与三猫CatLive”则在其它UP主和网友的不堪攻击下，选择退站，至今未复出。

熟悉B站的用户会知道，这些UP主都是近2年快速涨粉走红的“流量宠儿”。其中，“徐大sao”在李文亮医生去世后，策划了一条视频：“为远方的朋友做了一顿特殊的炸鸡腿”。

▲“徐大sao”的澄清视频

在视频发布同时，“徐大sao”宣布捐出这条视频的所有收益。在“徐大sao”捐出收益之后，质疑的声音出现了。这种质疑从虎扑、豆瓣的文字贴发展成了B站内部的群攻：多个UP主发视频对仅“4855.31”的B站激励收益表示怀疑，更有甚者将为人小气、背景脏乱当做攻击的“锤点”。

最终“徐大sao”晒出了收益明细，加上B站官方站台证明后，此事才告一段落。

“锤”，意味着人设崩塌，传统的流量思维里，引起公愤、替天行道、揭露黑暗面的内容从来都不缺好奇的眼球。用泼脏水的方式来包装理性质疑，制造负面内容从而获得涨粉和播放量，在一个原本各自偏安一隅的分众传播场域，以锤人之名行攻讦之事，成为了B站生态割裂的开端。

锤人的动机，被一些用户解释为“财富密码”，凡是能引起争议和带来流量的话题皆是“财富密码”，而内容如何发酵、是否损害社区环境，并不在他们的考虑范畴。

一方面，对创作者来说，情绪化的指责远比理性枯燥的讨论更吸引人，就像高流量的科普视频总要佐以活泼的表情包，炮制情感热文的咪蒙即便复出也不缺市场。

另一方面，随着许多UP主影响力的扩大，流量带来的商品属性会让其任何争议都会都被放在放大镜下接受严格的道德审视，于是才出现了网友也热衷于在公共领域“锤”私德的情况。

不少UP主也易意识到这种行为会伤害B站用户和生态，开始呼吁停止跟风锤人的行为。科技区UP主“老蒋巨靠谱”表示，锤人内容应具有公共价值，若以此为标准，B站的大多数锤人视频都不合格。

知名UP主“硬核的半佛仙人”也认为，很多UP主都是普通人，而他们的粉丝则是一群爱憎分明的孩子，B站头部UP主在短时间内遭到频繁的“锤”，让他感知到了舆情攻击的味道。

当B站遇上饭圈

除了“锤人”风气盛行，饭圈流量的涌入给B站的生态带来了微妙的改变。

实际上，B站作为优质原创视频分享平台，影视同人与明星同人一直都是活跃的分区，虽然有着圈地自萌、勿扰真人的规则，但是饭圈优质作品的广泛传播，为B站带来了一波又一波忠实而年轻的观众。

在看到这一利好之后，B站也有意扩大娱乐营销业务，2016年B站推出了自制明星访谈“星访问”；2018年，B站推出自制综艺“哔计划”，2019年则迎来了一大批明星的入驻。

剪辑爱好者贡献优质的“拉郎”视频，前来观看的粉丝大多目标明确——嗑糖，其中都代表就有“博君一笑”，即肖战与王一博的CP戏码。据2019年bilibili年度影视榜单显示，#陈情令#和博君一肖共带来了5.8亿总播放量。

直到去年的蔡徐坤事件和今年的肖战事件，B站的部分群体才展示出了饭圈文化中特有的攻击性，而起家于二次元的B站显示出了与微博舆论场不一样的“硬碰硬”。

一位美食区up主“是桃大”在肖战“227大团结”事件之后，发布了一条《B站最全解读肖战背后的资本》，从股权结构的角度解析了肖战背后的资本宏图。

他称自己只是通过公开信息，做了一次“尽职调查”。而在视频发布后的1个多月里，他遭到肖战的粉丝“小飞侠”持续不断的“问候”。

前天，这位up主再次发声，称不再回应任何关于肖战和“小飞侠”的言论。在他看来，饭圈对Up主的大举反攻，可能使原本和谐的B站遭遇“劣币驱逐良币”的危机。

从锤人视频到饭圈入侵，B站正在面临流量激增的烦恼。尽管有着千人千面的推荐机制，上至Up主下至资深用户都感到了这种戾气。

一位注册B站8年的老用户告诉凤凰网科技 ，饭圈侵扰、弹幕礼仪丧失让老用户倍感不适，“你无法用生态来苛责一个公司，B站毕竟要赚钱，作为老用户，我可能太玻璃心了”。

树大招风小破站

正如这位用户所说，ACG动漫文化起家的B站，正在变得越来越庞大和多元，横亘在这背后的，是平台经营和变现的压力。

去年腾讯对B站进行了增持，成为B站第二大股东；阿里也选择在重要的双11、双12节点和B站进行了深度合作。大厂投资、巨头加持，在至今都没有实现盈利的情况下，强势的用户增长数据，无疑是给投资人最好的成绩单。

这里是年轻人的“快乐老家”，也是无数渴望眼球的自媒体的“热带雨林”。饭圈同好在这里沉迷嗑糖，学霸在系统学习Python和Java，二次元爱好者在4K画质的新番遨游，还有人听着ASMR的温柔呼吸入眠。

作为UP主，如果能幸运地爬到B站的流量顶端，意味着能获得堪比明星的光环和接到手软的“恰饭”推广。正如“机智的党妹”所言，B站的发展的确有些“树大招风”的意味。

在忠实用户的拥护和资本的加持下，这个曾经的小破站变得更多面玲珑，也更“讨喜”。但鲜少人注意到，这里是一个有着独特话语体系的内容分享社区，新的流量正在与这些原有的话语体系形成博弈。

忙着出圈的B站可能并未意识到这些问题，而是有条不紊地扩张着战线。去年12月中旬，B站以8亿天价成为《英雄联盟》世界赛的独家外部直播平台；“斗鱼一姐”冯提莫也宣布独家签约哔哩哔哩直播；今年4月，B站开始了首期自制说唱节目。

另一边，觊觎这块用户蛋糕的其它短视频平台也虎视眈眈。字节跳动旗下的西瓜视频、快手扶持下死灰复燃的A站，都想从B站惹人羡艳的流量中分一杯羹。

据接近西瓜视频的人士透露，西瓜视频一直在做从B站将UP主引流到自家平台的“商务活动”，通过现金奖励的方式，让这些UP主将西瓜视频作为传播的主战场。

而A站在被快手收购之后的不到两年里，也引入了31部日本正版动画，站内在线可统计番剧达到563部。在UP主方面，去年8月A站发布了对标的超级UP主扶持计划，称将拿出5.7亿扶持优秀UP主，也有不少用户叫嚣要回归A站。

B站CEO陈睿在上个月的财报电话会议中透露，B站今年的工作重点之一仍是用户增长。这意味着B站还要保持亮眼的增长数据，但激增的流量在平台内部如何碰撞出一个更优的生态，内容创作者和用户都在等待这个答案。